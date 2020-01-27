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В музее ВОВ открылась экспозиция «Аушвиц» в память о жертвах Холокоста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси почтили память жертв Холокоста. Именно 75 лет назад в этот день были освобождены узники нацистского лагеря в Освенциме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В музее истории Великой Отечественной войны 27 января говорили не только о сохранении памяти о страшной трагедии, но и о недопущении подобного впредь.
По всей Беларуси в больших и малых гетто были замучены и убиты более 800 тысяч человек. Некоторым удалось выжить благодаря неравнодушию белорусов.
Память погибших почтили минутой молчания и зажгли шесть свечей: по одной на каждый из шести миллионов замученных в гетто в разных странах. В музее открылась экспозиция «Аушвиц».
В каждой работе – боль и страдания того времени. С особым трепетом к знакам внимания и заботе в эти дни относятся узники гетто и ветераны.
Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
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Новости Беларуси. В Беларуси почтили память жертв Холокоста. Именно 75 лет назад в этот день были освобождены узники нацистского лагеря в Освенциме, сообщили в...
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