По совместной инициативе агентств системы ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, реализуемой ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА при финансовой поддержке Правительства Великобритании, в Быхове состоится семинар по женскому предпринимательству.
Основной целью проведения семинара является обучение женщин в регионах практическим навыкам, которые помогут раскрыть предпринимательский потенциал или преуспеть в работе.
Программа семинара специально разработала преподавателями Бизнес-школы ИПМ и включает следующие вопросы:
— есть ли работа для женщин в малых городах;
— где искать работу, все ли источники хороши;
— удаленная работа: актуальность, востребованность, профессии;
— самозанятость: предпринимательство и ремесленничество;
— что нужно знать при запуске бизнеса;
— доступное финансирование;
— доступные инструменты для продвижения;
— успешный опыт женщин-предпринимательниц из малых городов Беларуси.
Дата проведения семинара: 4 февраля 2020 г. – г.
Место проведения: конференц-зал районного центра культуры, ул. Ленина, 54 (2-й этаж)
Время проведения: с 12.00 до 18.00
Участие в семинаре бесплатное, регистрация обязательна перейдя по ссылке
Роман Мельников,
директор Местного фонда развития территорий Быховского района