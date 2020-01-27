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В Быхове состоится семинар по женскому предпринимательству

27.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быхове состоится семинар по женскому предпринимательствуПо совместной инициативе агентств системы ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, реализуемой ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА при финансовой поддержке Правительства Великобритании, в Быхове состоится семинар по женскому предпринимательству.

Основной целью проведения семинара является обучение женщин в регионах практическим навыкам, которые помогут раскрыть предпринимательский потенциал или преуспеть в работе.

Программа семинара специально разработала преподавателями Бизнес-школы ИПМ и включает следующие вопросы:

— есть ли работа для женщин в малых городах;
— где искать работу, все ли источники хороши;
— удаленная работа: актуальность, востребованность, профессии;
— самозанятость: предпринимательство и ремесленничество;
— что нужно знать при запуске бизнеса;
— доступное финансирование;
— доступные инструменты для продвижения;
— успешный опыт женщин-предпринимательниц из малых городов Беларуси.

Дата проведения семинара: 4 февраля 2020 г. – г. Быхов

Место проведения: конференц-зал районного центра культуры, ул. Ленина, 54 (2-й этаж)

Время проведения: с 12.00 до 18.00

Участие в семинаре бесплатное, регистрация обязательна перейдя по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF3NSpUGQ3qKi8xsYVygyR5T1LUaLytpIOz04_mLJL9HT5sQ/viewform или по телефону +375296970835 (Анна).

 

Роман Мельников,

директор Местного фонда развития территорий Быховского района

 
 
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По совместной инициативе агентств системы ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, реализуемой ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА
 
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