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В Афганистане разбился пассажирский самолёт. На борту могло быть 83 человека

27.01.2020 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. В Афганистане выясняют обстоятельства крушения пассажирского авиалайнера,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее сообщалось, что самолёт принадлежал компании Ariana Afghan Airlines и на его борту находились 83 человека, однако национальный перевозчик отрицает эту информацию. 

В Афганистане разбился пассажирский самолёт. На борту могло быть 83 человека


Версию о том, что воздушное судно принадлежало афганской армии, военные также опровергли. Лайнер упал в провинции Газни, на территории контролируемой боевиками, и полностью сгорел. Сколько человек находилось на борту, неизвестно.

В Афганистане разбился пассажирский самолёт. На борту могло быть 83 человека

На месте крушения сейчас работает спецназ. Губернатор провинции заявил, что самолёт не принадлежит какой-либо отечественной компании. Возможно, речь идёт об иностранном перевозчике. 

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Новости Афганистана. В Афганистане выясняют обстоятельства крушения пассажирского авиалайнера,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее сообщалось,...
 
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