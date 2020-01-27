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В Афганистане разбился пассажирский самолёт. На борту могло быть 83 человека
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. В Афганистане выясняют обстоятельства крушения пассажирского авиалайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее сообщалось, что самолёт принадлежал компании Ariana Afghan Airlines и на его борту находились 83 человека, однако национальный перевозчик отрицает эту информацию.
На месте крушения сейчас работает спецназ. Губернатор провинции заявил, что самолёт не принадлежит какой-либо отечественной компании. Возможно, речь идёт об иностранном перевозчике.
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Новости Афганистана. В Афганистане выясняют обстоятельства крушения пассажирского авиалайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее сообщалось,...
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