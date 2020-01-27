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Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года — Карпенко

27.01.2020 16:50 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года, заявил министр образования Игорь Карпенко в программе «Главный эфир» в эфире «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года — Карпенко
Фото из архива БЕЛТА

«Централизованное тестирование решило ряд важных задач, как, например, уход от коррупционной составляющей в этой области. Но вместе с тем не всегда за тестом мы видим личность будущего специалиста», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, сейчас разрабатывается система возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием. «Пока идет обсуждение. Для этого потребуется определенный период — где-то 2-3 года», — отметил министр.

Игорь Карпенко ответил и на вопрос о возможных изменениях во вступительной кампании этого года. «Нынешняя вступительная кампания будет проходить по тем правилам, которые существуют. Хотя определенные изменения в правила приема мы сегодня тоже готовим», — сказал он.

БЕЛТА.

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Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ может произойти в ближайшие 2-3 года, заявил министр образования Игорь Карпенко в программе
 
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