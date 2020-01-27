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Лукашенко принял приглашение Путина на Парад Победы
27.01.2020 18:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: мультимедиа.минобороны.рф
Об этом сообщил 27 декабря российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
О том, что белорусский лидер согласился приехать на парад, посол сообщил в понедельник 27 января, передает
Юбилейные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы пройдут в Москве 9 мая 2020 года. На церемонию приглашены лидеры многих стран, в том числе государств, входящих в ШОС, Австрии, США, Турции, КНДР, Великобритании и других европейских государств.
Пока неизвестно, приедет ли в Москву Дональд Трамп. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщал, что президент США одобрительно относится к такой перспективе, однако его приезд будет зависеть от рабочего графика.
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Об этом сообщил 27 декабря российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
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