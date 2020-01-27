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Лукашенко принял приглашение Путина на Парад Победы

27.01.2020 18:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко принял приглашение Путина на Парад Победы

фото: мультимедиа.минобороны.рф

Об этом сообщил 27 декабря российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

О том, что белорусский лидер согласился приехать на парад, посол сообщил в понедельник 27 января, передает РИА Новости

Юбилейные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы пройдут в Москве 9 мая 2020 года. На церемонию приглашены лидеры многих стран, в том числе государств, входящих в ШОС, Австрии, США, Турции, КНДР, Великобритании и других европейских государств.

Пока неизвестно, приедет ли в Москву Дональд Трамп. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщал, что президент США одобрительно относится к такой перспективе, однако его приезд будет зависеть от рабочего графика. 

 
 
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Об этом сообщил 27 декабря российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
 
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