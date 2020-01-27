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Драконы Поднебесной империи. В США назвали пять самых мощных истребителей Китая

27.01.2020 18:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ВВС Китая за короткий срок, начиная с 90-х годов прошлого века, прошли путь от самых слабых в Восточной Азии (слабее авиации Тайваня и КНДР) до самых сильных — возможно, не уступающих даже ВВС США. Сильной стороной китайских военно-воздушных сил является хорошее финансирование и постоянная подпитка российскими технологиями. Американское издание Military Watch назвало пять самых мощных самолетов Народно-освободительной армии Китая.

J-20


Фото: airwar.ru

Первый неамериканский истребитель пятого поколения, принятый на вооружение в марте 2017 года. Самолет получил новейшие двигатели и системы РЭБ. Истребитель представляет собой двухмоторный самолет завоевания господства в воздухе, сравнимый с американским F-22 Raptor. Мощный радар с активной фазированной решеткой (АФАР) дает J-20 превосходную ситуационную осведомленность, а ракеты дальнего действия PL-15 — огневую мощь. В будущем возможно оснащение J-20 оружием нового поколения от гиперзвуковых ракет до лазерного оружия.

Су-35


Су-35. Иллюстративное фото. Источник: army.lv

Этот самолет поколения «4++» был куплен в России в 2015 году. Утверждается, что он был разработан специально для борьбы с F-22 Raptor, в самих российских ВКС он с начала 2014 года. Истребитель ценится за сверхманевренность, достигаемую с помощью двигателей с управляемым вектором тяги, и мощное вооружение: он несет до 14 ракет «воздух-воздух». Требования по техобслуживанию самолета невысоки, радар «Ирбис-Е» дает большую ситуационную осведомленность, а среди вооружения есть гиперзвуковые ракеты Р-37М. Military Watch называет их, возможно, мощнейшими ракетами класса «воздух-воздух» с дальностью поражения 400 километров и скоростью до 6 Махов.

J-16


Фото: topwar.ru

Китайская копия советского истребителя Су-27, производство которой по лицензии началось в середине 90-х. Считается, что J-16 превосходит оригинал, так как использует технологии следующего поколения. Истребитель имеет современную авионику и является единственным клоном Су-27, использующим радар с АФАР — вероятно, его ситуационная осведомленность превосходит Су-35. Правда, в самолете не используются двигатели с управляемым вектором тяги, зато он несет мощные ракеты «воздух-воздух», позволяющие с дальнего расстояния поражать машины второй линии (такие, как заправщики и самолеты ДРЛО).

Су-30МКК


Фото: pinterest.com

Поступивший на вооружение в 1997 году Су-30МКК считался тогда одним из мощнейших в мире и сохранял этот титул до середины 2000-х годов. Китайский вариант Су-30 предназначен для морского базирования и несет ряд противокорабельных средств. Авионика истребителя была разработана для программы Су-35, он также более широко использует композиты и имеет больший взлетный вес, чем другие варианты Су-30.

J-10C


Фото: wikipedia.org

J-10C — последний китайский истребитель, вступивший в строй и, возможно, лучший из когда-либо созданных однодвигательных истребителей, пишет Military Watch. Самолет принадлежит к поколению «4++», имеет двигатели с управляемым вектором тяги, радар с АФАР, а в планере широко используются композиты. В номенклатуре вооружения есть высокоточные боеприпасы, разработанные для J-16 и J-20 — к примеру ракета PL-15 почти вдвое дальнобойнее, чем ракеты большинства российских и американских истребителей. Самолет недорог в обслуживании, хотя сложнее, чем Су-30. А небольшой размер позволяет обеспечить более высокую скорость вылетов, чем у других моделей.

 
 
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