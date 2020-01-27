Названы ранние признаки заражения смертельно опасным коронавирусом

Источник материала: Газета Авангард

Смертельно опасный вирус из Китая набирает нешуточные обороты: появилась информация о том, что его жертвами стали более 2 000 человек, а для 56 людей болезнь закончилась летальным исходом.

Мировые эксперты в области здравоохранения пытаются отыскать эффективное лекарство против страшной болезни. Тем временем ученые смогли составить список симптомов, которые характерны для коронавируса на ранней стадии развития. Это удалось сделать экспертам из Поднебесной, о чем стало известно из зарубежных СМИ.





Список признаков выглядит следующим образом:

1. Обратите внимание на тот факт, что для болезни в самом начале не характерна высокая температура. Из-за этого врачам достаточно тяжело поставить верный диагноз.

2. Мигрени. Сильные головные боли начинают беспокоить пациента буквально с первых дней.

3. Симптоматика отравления. Вас должны насторожить признаки, типичные для отравления, особенно, если вы прекрасно понимаете, что ели исключительно свежую пищу.

4. Медики отметили, что у пациентов было отмечено слишком частое биение сердца и ощущение дискомфорта в области грудной клетки.

5. Упадок сил, невозможность заниматься повседневными делами, ярко выраженная слабость.

6. Проблемы, связанные с нервной системой организма.

При обнаружении симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Если первичный осмотр не покажет заболевания, то врач должен назначить ряд дополнительных процедур и анализов, поскольку нахождение пациента с коронавирусом в обществе подвергает серьезному риску заражения других людей.