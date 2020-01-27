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«Браконьер не зайдёт». В Пуховичском районе поселились полсотни оленей

27.01.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в Пуховичском лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Браконьер не зайдёт». В Пуховичском районе поселились полсотни оленей

«Браконьер не зайдёт». В Пуховичском районе поселились полсотни оленей

Зимой недалеко от деревни Болочанка построили вольер и завезли из Клецкого района четырех самцов, 23 самки и 23 молодых олененка. Стоимость одного – около 1000 рублей. Животные уже привыкли к новому месту. Для них установили специальные кормушки с водой, кормом и соляными шайбами.

«Браконьер не зайдёт». В Пуховичском районе поселились полсотни оленей

Виктор Соболевский, директор Пуховичского филиала Белорусского общества охотников и рыболовов:
Полностью закрыто для охоты. Охотники не могут здесь охотиться без егеря, поэтому под контролем вся эта территория, браконьер не зайдет. Второй вопрос – здесь кормовая база. Я думаю, что это оптимально: протекают две реки (Свислочь и Болочанка), кормовой базы достаточно. Если при нормальных условиях, здесь можно 200-250 голов без ущерба природе.

«Браконьер не зайдёт». В Пуховичском районе поселились полсотни оленей

Благородные олени смогут компенсировать поголовье животных в пуховичских лесах. Здесь в последние годы вынужденно снизили количество диких кабанов, чтобы не допустить распространения африканской чумы. Известно, что летом ограждение снимут и отпустят стадо в дикую природу.

«Браконьер не зайдёт». В Пуховичском районе поселились полсотни оленей

«Браконьер не зайдёт». В Пуховичском районе поселились полсотни оленей

Люди в материале: Виктор Соболевский
 
 
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Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в Пуховичском лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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