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«Браконьер не зайдёт». В Пуховичском районе поселились полсотни оленей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в Пуховичском лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Зимой недалеко от деревни Болочанка построили вольер и завезли из Клецкого района четырех самцов, 23 самки и 23 молодых олененка. Стоимость одного – около 1000 рублей. Животные уже привыкли к новому месту. Для них установили специальные кормушки с водой, кормом и соляными шайбами.
Виктор Соболевский, директор Пуховичского филиала Белорусского общества охотников и рыболовов:
Благородные олени смогут компенсировать поголовье животных в пуховичских лесах. Здесь в последние годы вынужденно снизили количество диких кабанов, чтобы не допустить распространения африканской чумы. Известно, что летом ограждение снимут и отпустят стадо в дикую природу.
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Новости Беларуси. Полсотни благородных оленей поселились в Пуховичском лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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