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Решение об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Решение
15 января 2020 г. № 2-6
Об утверждении текущего графика
На основании пункта 5 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 9 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», Кричевский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) РЕШИЛ:
Председатель районного
Управляющий делами районного
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Решение 15 января 2020 г.
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