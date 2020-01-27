Решение об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

Источник материала: Кричевская жизнь

Решение

15 января 2020 г. № 2-6

Об утверждении текущего графика

капитального ремонта жилищного фонда

На основании пункта 5 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, постановления Министерст­ва жилищно-коммунального хозяйства от 9 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», Кричевский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2020 год.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кричевская жизнь» и разместить на официальном интернет-сайте Кричевского районного исполнительного комитета.

3. Контроль за выполнением текущего графика капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2020 год возложить на заместителя председателя райисполкома Асмоловского М.А., начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома Фролова М.В., начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Качанову И.В., начальника финансового отдела райисполкома Кравцову И.Л.

Председатель районного

исполнительного комитета С.Н.Шацкий

Управляющий делами районного

исполнительного комитета Е.А.Стасенкова











