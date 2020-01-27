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Розыск должника

27.01.2020 13:14 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В процессе исполнения исполнительного документа может быть установлено, что должник отсутствует по адресу, указанному в исполнительном документе. При этом у судебного исполнителя отсутствует  иная возможность установить местонахождение должника или место нахождение его имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Судебный исполнитель в отношении такого должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, согласно ст. 64 Закона Республики «Об исполнительном производстве» от 24 октября 2016 года №439-З:

вправе по ходатайству взыскателя объявить его розыск;

обязан по ходатайству взыскателя объявить его розыск по исполнительным документам о взыскании алиментов, расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; взыскании сумм в доход государства, если задолженность превышает 10 базовых величин.

Судебный исполнитель до вынесения постановления об объявлении розыска должника совершает исполнительные действия, указанные в ч.3 п.170 Инструкции по исполнительному производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 апреля 2017 года №67:

получает в установленном законодательством порядке у операторов сотовой подвижной электросвязи информацию о зарегистрированных за должником абонентских номерах;

устанавливает с помощью автоматизированной системы «Паспорт» адрес регистрации должника;

вызывает должника повесткой с уведомлением о вручении либо посредством использования электронной и иных видов связи, обеспечивающих фиксирование факта ее получения;

осуществляет выход по месту жительства (месту пребывания) или месту нахождения должника с целью установления его местонахождения и проверки имущественного положения;

выносит постановление о приводе.

Об объявлении розыска должника через органы внутренних дел судебный исполнитель выносит постановление, которое направляется сторонам исполнительного производства и в орган внутренних дел.

При этом в соответствии со ст.ст. 49,51 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» от 24 октября 2016 года №439-З судебный исполнитель обязан приостановить исполнительное производство на срок до 1 года. Постановление о приостановлении исполнительного производства направляется сторонам исполнительного производства.

После того как должник будет разыскан судебный исполнитель возобновляет приостановленное исполнительное производство, о чем выносит соответствующее постановление, которое также направляется сторонам исполнительного производства.

За дополнительной консультацией можно обратиться в отдел принудительного исполнения Каменецкого район по адресу: г.Каменец, ул.Я.Коласа, 6, тел. 801631-9-81-30.

 
 
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В процессе исполнения исполнительного документа может быть установлено, что должник отсутствует по адресу, указанному в Сообщение Розыск должника появились...
 
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