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Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Средства пойдут на выявление инфицированных и на ускоренную разработку вакцины от вируса,
Основатель американской компании выделил деньги на борьбу с
Директор китайского отделения фонда Ли Ино отметил:
– Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией.
Также фонд выделит 5 миллионов долларов на поддержку странам Африки в предотвращении
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Средства пойдут на выявление инфицированных и на ускоренную разработку вакцины от вируса, сообщает издание China Daily. Основатель американской компании выделил...
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