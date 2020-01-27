Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





Средства пойдут на выявление инфицированных и на ускоренную разработку вакцины от вируса, сообщает издание China Daily.

Основатель американской компании выделил деньги на борьбу с пневмонией нового типа из своего благотворительного фонда. Фонд взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами – частными и общественными организациями, участвующими в деятельности по ликвидации пневмонии. Деньги пойдут также на помещение инфицированных на карантин.

Директор китайского отделения фонда Ли Ино отметил:

– Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией.

Также фонд выделит 5 миллионов долларов на поддержку странам Африки в предотвращении распространения коронавируса на континенте.

СБ