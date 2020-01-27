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В Минске прошел чемпионат Беларуси по шашкам-64 по молниеносной игре

27.01.2020 18:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске прошел чемпионат Беларуси по шашкам-64 по молниеносной игре
Фото из открытых источников

25 января в Минске, в РЦОП по шахматам и шашкам, впервые прошел чемпионат Беларуси по шашкам-64 по молниеносной игре (блицу) среди мужчин и женщин. Турнир собрал 35 участников.

В Минске прошел чемпионат Беларуси по шашкам-64 по молниеносной игре Юные белорусские шашисты успешно выступили на Чемпионате мира в Турции

Как сообщил «АиФ» мастер спорта Евгений САЛАНОВИЧ, в мужском турнире участвовали 27 спортсменов. Игра проходила по швейцарской системе в девять туров. На партию каждому шашисту в блице давалось всего три минуты и две секунды. Победу в этом необычном чемпионате праздновал Алексей Куница, который набрал 15 очков из 18 возможных. Вторым стал 12-летний Артем Тихонов (14 очков), третьим – Олег Чепа (12 баллов).

В турнире среди женщин за победу боролись восемь спортсменок. Они играли по швейцарской системе в семь туров. Лучшей стала Виктория Николаева из Минска, которая набрала 12 очков из 14 возможных. Второе место заняла Дарья Никифорова (10 очков), третье – Эмма Макаревич (9 очков).

 
Теги: Минск
 
 
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Турнир состоялся 25 января в РЦОП по шахматам и шашкам.
 
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