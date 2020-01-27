Судьба Кокорина решится в среду

Главный тренер питерцев Сергей Семак рассчитывает на Кокорина во второй части сезона. По всей видимости, вопрос по нему будет решен в среду.





21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Вечером нападающий попал в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). В этой игре Александр оформил хет-трик и вывел свою команду с капитанской повязкой. После игры главный тренер сине-бело-голубых отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга.





Напомним, что Кокорин и Мамаев - те самые футболисты, которых показательно посадили за хамское поведение и драку.