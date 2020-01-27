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Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»

27.01.2020 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси стали известны имена финалистов национального отбора на «Евровидение-2020». 27 января они прошли прослушивание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»

Всего заявки на получение заветной путевки в финал подавали 95 желающих. Это как новички, так и участники отборов прошлых лет. В финал вышли 12 участников. Уже 28 января между ними пройдет жеребьевка и рабочая встреча творческой группы проекта. А победителя национального отбора выберут в марте.

Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»

Он будет представлять нашу страну на конкурсе в Нидерландах. Но для начала ему нужно будет завоевать наибольшее количество зрительских голосов и жюри.

Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»

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Новости Беларуси. В Беларуси стали известны имена финалистов национального отбора на «Евровидение-2020». 27 января они прошли прослушивание, сообщили в программе...
 
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