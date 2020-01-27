|
Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси стали известны имена финалистов национального отбора на «Евровидение-2020». 27 января они прошли прослушивание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего заявки на получение заветной путевки в финал подавали 95 желающих. Это как новички, так и участники отборов прошлых лет. В финал вышли 12 участников. Уже 28 января между ними пройдет жеребьевка и рабочая встреча творческой группы проекта. А победителя национального отбора выберут в марте.
Он будет представлять нашу страну на конкурсе в Нидерландах. Но для начала ему нужно будет завоевать наибольшее количество зрительских голосов и жюри.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси стали известны имена финалистов национального отбора на «Евровидение-2020». 27 января они прошли прослушивание, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)