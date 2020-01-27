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Вернутся ли в "Великий камень" из отпуска жители китайского Уханя?

27.01.2020 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 400 китайских граждан до 11 февраля должны вернуться из отпуска в индустриальный парк "Великий камень" под Минском, об этом Sputnik сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

Вернутся ли в "Великий камень" из отпуска жители китайского Уханя?
Он отметил, что к возвращению из отпуска в Беларусь китайских граждан могут быть предприняты усиленные меры по профилактике коронавируса.

"Мы сделаем все возможное, но вы должны понимать, что риск все равно есть", – отметил представитель головной компании.

Продление отпуска

Он уточнил, что ежегодно в конце января – начале февраля, во время празднования китайского Нового года, большинство граждан КНР, работающих в компаниях "Великого камня", уезжают в сезонный трудовой отпуск. В этом году уехали около 400 китайцев, работающих в головной компании, а также в пяти компаниях-генподрядчиках.

"К 10-11 февраля у нас в планах возобновление темпов строительства, поэтому к этим числам граждане должны вернуться. Всем компаниям даны указания продлить трудовой отпуск на время, равное инкубационному периоду, гражданам, проживающим в Ухане или других населенных пунктах провинции Хубэй", – отметил Коротеев.

До момента возвращения китайских рабочих, по его словам, во всех зданиях парка будут проводить более частую санобработку с применением большего количества дезинфицирующих средств.

"Но к возвращению китайских рабочих мы готовы еще больше усилить меры профилактики и контроля. Для этого сейчас тесно сотрудничаем с Минздравом, выполняем все их рекомендации, проинформировали всех сотрудников о том, как распознать вирус и что делать в экстренных ситуациях", – сообщил представитель парка.

Все живут в одном городке


Коротеев также отметил, что китайские рабочие всех пяти компаний живут в одном строительном городке, в связи с этим, по его мнению, удержать ситуацию под контролем будет легче.

"Для нас не составит сложности сделать контроль на входе и выходе из городка, организовать дополнительную обработку рук-ног, установить тепловизоры и все необходимое оборудование. Развернуть усиленные меры контроля и профилактики мы сможем буквально за час", – заверил собеседник Sputnik.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже вирус классифицировали как 2019-nCoV. Сегодня этот вирус, вызывающий так называемую "пневмонию Уханя", зафиксирован в ряде стран мира. По всей планете усиливают меры предосторожности в связи с новым коронавирусом. На данный момент число умерших вследствие заражения коронавирусом достигло 81, заболевших уже 2783. Город Ухань закрыт на карантин.
 
 
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Около 400 китайских граждан до 11 февраля должны вернуться из отпуска в индустриальный парк "Великий камень" под Минском, об этом Sputnik сообщил первый заместитель...
 
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