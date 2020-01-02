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Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

27.01.2020 20:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас готовятся стать родителями еще одного малыша, сообщает elle.ru со ссылкой на испанский телеканал Telemundo Entretenimiento. У пары уже есть двое детей.

Слухи о беременности экс-спортсменки появились в конце 2019 года. Пара пока не делала никаких заявлений. По данным СМИ, Курникова должна родить уже в марте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) on Jan 2, 2020 at 7:40pm PST

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе с 2001 года. В декабре 2017 года стало известно, что у спортсменки и певца родились близнецы. Мальчика назвали Николас, девочку — Люси.

 
 
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Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас готовятся стать родителями еще одного малыша.
 
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