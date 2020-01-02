Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Источник материала: Tut.by

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас готовятся стать родителями еще одного малыша, сообщает elle.ru со ссылкой на испанский телеканал Telemundo Entretenimiento. У пары уже есть двое детей.

Слухи о беременности экс-спортсменки появились в конце 2019 года. Пара пока не делала никаких заявлений. По данным СМИ, Курникова должна родить уже в марте.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе с 2001 года. В декабре 2017 года стало известно, что у спортсменки и певца родились близнецы . Мальчика назвали Николас, девочку — Люси.