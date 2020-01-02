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Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Источник материала: Tut.by
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас готовятся стать родителями еще одного малыша, сообщает
Слухи о беременности экс-спортсменки появились в конце 2019 года. Пара пока не делала никаких заявлений. По данным СМИ, Курникова должна родить уже в марте.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе с 2001 года. В декабре 2017 года стало известно, что у спортсменки и певца родились
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Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас готовятся стать родителями еще одного малыша.
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