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Жертвы Холокоста: в годы войны в Беларуси погибли более 800 тысяч евреев
27.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
История победы. 75 лет назад Красная Армия освободила узников Освенцима. Это был самый крупный и самый страшный концлагерь, созданный нацистами в годы Второй мировой войны. Именно поэтому 27 января отмечают День памяти жертв Холокоста. Так, более 800 тысяч евреев погибли в Беларуси. Гетто, созданное немцами в Минске, было одним из самых крупных в Европе. С теми, кто выжил, встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Дневники, фотографии, посуда, одежда. Все эти вещи в Музей истории и культуры евреев Беларуси принесли родственники узников
До начала Великой Отечественной войны 40% населения Минска составляли евреи. Многие работали портными или ремесленниками. От голодной смерти в гетто некоторых спасла как раз профессия.
Отец Якова Кравчинского был кожевенником, а когда началась война, стал опытным подрывником: сначала был в еврейском подполье, потом воевал в партизанском отряде.
Когда рабочие колонны рано утром в Минске уходили на заводы и фабрики, фашисты в опустевших квартирах устраивали погромы: убивали женщин, стариков и детей. Во время одной такой «зачистки» годовалый брат Якова погиб. Семья пряталась в «малине» – специальном схроне, за жестяной дверью.
Некоторые белорусы прятали еврейские семьи. Так сделал и Владимир Черный с сестрами: в 1997-м за спасение Марии и Раи Эпштейн им присвоили почетное звание
В Минске есть целая аллея праведников. Она находится рядом с первым в Советском Союзе памятником жертвам Холокоста мемориальным комплексом «Яма». В 1942-м на этом месте расстреляли около пяти тысяч человек.
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Гетто, созданное немцами в Минске, было одним из самых крупных в Европе. Некоторые белорусы прятали еврейские семьи, за что впоследствии были удостоены званий...
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