Жертвы Холокоста: в годы войны в Беларуси погибли более 800 тысяч евреев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

История победы. 75 лет назад Красная Армия освободила узников Освенцима. Это был самый крупный и самый страшный концлагерь, созданный нацистами в годы Второй мировой войны. Именно поэтому 27 января отмечают День памяти жертв Холокоста. Так, более 800 тысяч евреев погибли в Беларуси. Гетто, созданное немцами в Минске, было одним из самых крупных в Европе. С теми, кто выжил, встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

«У нас есть уникальные экземпляры, которые хранятся в экспозиции музея. Это дневники Ляли и Берты Брук, написанные от руки. Мама и дочка, которые прошли через ужасы минского гетто», – указала директор музея истории и культуры евреев Беларуси Юлия Миколуцкая.

Дневники, фотографии, посуда, одежда. Все эти вещи в Музей истории и культуры евреев Беларуси принесли родственники узников минского гетто . Например, вот это пальто мама сшила своей дочери Маре Плакс. Девочке в 1942-м было два года, она выжила. А это письмо сестры Левины писали отцу на фронт. Ему оно так и не дошло.

«Писали письма родственникам, братьям, мужьям. Люди очень надеялись. Кто-то просто оставлял в тайниках в надежде, что после войны будет вскрыто то место, где люди прятались, и письмо достигнет адресата. Но надежды было мало. В основном, конечно, люди вели дневники от отчаяния. Чтобы просто кому-то высказаться и передать какую-то информацию», – пояснила Миколуцкая.

До начала Великой Отечественной войны 40% населения Минска составляли евреи. Многие работали портными или ремесленниками. От голодной смерти в гетто некоторых спасла как раз профессия.

«У нас сосед работал на мыловаренном заводе. Ему удавалось вытаскивать полкуска мыла, четверть куска мыла. А кусочек мыла в то время дорогого очень стоил. Вот его обменивали, например, на картошку. Кто-то тащил подметки, кто-то еще что», – вспоминает узник Минского гетто Яков Кравчинский.

Отец Якова Кравчинского был кожевенником, а когда началась война, стал опытным подрывником: сначала был в еврейском подполье, потом воевал в партизанском отряде.

«Спустил под откос девять вражеских эшелонов и уничтожил восемь паровозов, 27 вагонов», – рассказал Кравчинский.

Когда рабочие колонны рано утром в Минске уходили на заводы и фабрики, фашисты в опустевших квартирах устраивали погромы: убивали женщин, стариков и детей. Во время одной такой «зачистки» годовалый брат Якова погиб. Семья пряталась в «малине» – специальном схроне, за жестяной дверью.

«28-29 градусов температура. И представляете, под жестью этой? Мы молчали, а ему год – что объяснишь? Он начал плакать, мать пыталась грудь приложить. Он начал очень сильно сопеть», – говорит узник Минского гетто.

Некоторые белорусы прятали еврейские семьи. Так сделал и Владимир Черный с сестрами: в 1997-м за спасение Марии и Раи Эпштейн им присвоили почетное звание «Праведников народов мира» . Благодаря семье Черных мать и дочь в гетто не попали.

«Тетя Рая была маленькая. У нее прослеживался еврейский акцент. Ей сначала запрещали общаться с одногодками. А потом они жили с младшей папиной сестрой, были где-то одного возраста. А потом они общались. До освобождения Беларуси они жили в нашей семье», – говорит сын «Праведника народов мира» Виктор Черный.

В Минске есть целая аллея праведников. Она находится рядом с первым в Советском Союзе памятником жертвам Холокоста мемориальным комплексом «Яма». В 1942-м на этом месте расстреляли около пяти тысяч человек.