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На торгах продали бывший лагерь «Витязь» в Сенненском районе. Что там теперь будет?
Источник материала: Tut.by
На торгах 27 января за 1,1 тысячу рублей продали бывший оздоровительный лагерь «Витязь» в Сенненском районе,
На площади в 21,5 гектара находится 39 построек: 8 спальных зданий, котельная, склады, медицинский и хозяйственный корпуса, клуб-столовая, артскважина, летняя эстрада, вольер для собак, канализационная насосная станция, водопроводная башня, очистные сооружения, сети теплоснабжения, футбольная и баскетбольная площадки и др.
Лагерь выставляли на аукционы 14 раз, начиная с февраля 2017 года. На этот раз начальная цена была равна 39 базовым величинам.
На нее нашелся один покупатель — частное предприятие из поселка Болбасово Оршанского района. Оно и купило объект за 1105 рублей.
Новый собственник планирует создать здесь базу отдыха.
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