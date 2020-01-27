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На торгах продали бывший лагерь «Витязь» в Сенненском районе. Что там теперь будет?

27.01.2020 21:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На торгах 27 января за 1,1 тысячу рублей продали бывший оздоровительный лагерь «Витязь» в Сенненском районе, сообщает «Витебскоблимущество». Объект не использовался с 2015 года. Новый собственник планирует открыть здесь базу отдыха.


Фото: «Витебскоблимущество»

На площади в 21,5 гектара находится 39 построек: 8 спальных зданий, котельная, склады, медицинский и хозяйственный корпуса, клуб-столовая, артскважина, летняя эстрада, вольер для собак, канализационная насосная станция, водопроводная башня, очистные сооружения, сети теплоснабжения, футбольная и баскетбольная площадки и др.

Лагерь выставляли на аукционы 14 раз, начиная с февраля 2017 года. На этот раз начальная цена была равна 39 базовым величинам.

На нее нашелся один покупатель — частное предприятие из поселка Болбасово Оршанского района. Оно и купило объект за 1105 рублей.

Новый собственник планирует создать здесь базу отдыха.

 
 
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