ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разбился вертолёт, в котором летел Коби Брайант с дочерью. Что известно о трагедии

27.01.2020 20:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В США трагически оборвалась жизнь 41-летнего Коби Брайанта – одного из величайших баскетболистов в истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Разбился вертолёт, в котором летел Коби Брайант с дочерью. Что известно о трагедии

26 января вертолет, на борту которого был экс-игрок НБА, разбился в окрестностях Лос-Анджелеса. По предварительным данным причиной катастрофы стала недостаточная видимость.

Разбился вертолёт, в котором летел Коби Брайант с дочерью. Что известно о трагедии

По информации полиции, в частном вертолете вместе с баскетболистом находились еще восемь человек, в том числе его 13-летняя дочь Джинна. Все пассажиры и пилот погибли.

Разбился вертолёт, в котором летел Коби Брайант с дочерью. Что известно о трагедии

Люди в материале: Коби Брайант
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США трагически оборвалась жизнь 41-летнего Коби Брайанта – одного из величайших баскетболистов в истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 26...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика