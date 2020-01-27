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Весна пришла в Беларусь: в Мозыре на вербе распустились «котики»
Источник материала: Партизан
Фото распустившихся почек вербы опубликовано в сообществе «Мозырь NEWS» в социальных сетях 27 января.
Фото сделала жительница Мозыря Татьяна Галеева, прогуливаясь с собакой по городу. Увидев цветущую в конце января вербу, жительница удивилась и решила поделиться фотографией в социальных сетях.
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Фото распустившихся почек вербы опубликовано в сообществе «Мозырь NEWS» в социальных сетях 27 января.
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