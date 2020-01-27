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Белорус вошел в топ-10 лучших бойцов ММА в СНГ
Источник материала: Партизан
Портал о спорте и туризме ТурСтат представил рейтинг лучших бойцов ММА России и СНГ за последний год. В топ-10 вошел белорус Андрей Арловский, сообщает корреспондент агентства
Андрей "Питбуль" Арловский, Беларусь факты
Итак, лучшими в смешанных единоборствах в России и странах СНГ в 2019 году стали российские бойцы Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко, Петр Ян, Алберт Туменов, Забит Магомедшарипов и Магомед Исмаилов, Махмуд Мурадов из Узбекистана, Андрей Арловский из Беларуси, Жалгас Жумагулов из Казахстана, Тофик Мусаев из Азербайджана и Лойк Раджабов из Таджикистана.
За Хабиба в России и СНГ проголосовали 33 %, за Федора Емельяненко – 14 %, за Петра Яна – 12 %, за Альберта Туменова и Забита Магомедшарипова — по 7 %, за Магомеда Исмаилова и Махмуда Мурадова — по 5 %, за Андрея Орловского, Жалгаса Жумагулова, Тофика Мусаева и Лойка Раджабова — по 3 %.
Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств на тему лучшего в ММА в России и СНГ в прошлом году.
Андрей Арловский
Мастер спорта международного класса Республики Беларусь по самбо. Прозвище – Питбуль. Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжелом весе.
Бобруйчанин Андрей Арловский, родившийся в 1979 году, изначально хотел стать юристом. В детстве занимался футболом, а после окончания школы поступил в Академию МВД на специальность «юрист-правовед». Именно в вузе он увлекся единоборствами – в первую очередь, самбо и дзюдо. Уже через пару лет Андрей стал чемпионом мира по самбо среди юниоров в категории свыше 100 кг. Продолжил занятия спортом Арловский и после окончания вуза.
В профессиональный спорт белорус пришел уже в 20-летнем возрасте, попробовав свои силы на чемпионате мира-1999 по ММА. В первом же своем бою на профессиональном ринге ему пришлось столкнуться с Вячеславом Дациком (прозвище – Рыжий Тарзан). Тот также был дебютантом боев без правил. Арловский доминировал на протяжении всего боя, однако в концовке пропустил удар в подбородок и попал в нокаут.
Поражение в первом же бою не заставило Андрея бросить этот спорт – уже в 2000-м он стал чемпионом Европы по ММА в супертяжелом весе, одержав две досрочные победы над не самыми слабыми соперниками.
Вскоре после окончания вуза Андрей Арловский переехал на постоянное место жительства в Чикаго (США) и громко заявил о себе в Ultimate Fighting Championship – организации, проводящей в США бои по смешанным правилам.
Уже к 2004 году он стал претендентом на титул чемпиона в тяжелом весе. В бою со знаменитым бойцом Тимом Сильвией за титул «временного» чемпиона Андрею Арловскому потребовалось всего 47 секунд для того, чтобы одержать победу. Вскоре Питбуль стал постоянным чемпионом /div>
Однако через год белорус потерял титул в противостоянии с Тимом Сильвией, а затем не продлил контракт с UFC.
Арловский в 2008 году заключил контракт с новой организацией – Affliction Entertainment, однако проводил бои и под эгидой других организаций. Одним из наиболее ярких поединков стал бой в 2009 году против россиянина Федора Емельяненко за титул чемпиона мира по версии WAMMA. В начале поединка белорус доминировал в противостоянии, однако в конце первого раунда пропустил тяжелый встречный удар и попал в нокаут, который позже признают «Лучшим нокаутом 2009 года».
Белорус не останавливается на смешанных единоборствах, пробуя свои силы и в других сферах. В частности, он снялся в фильмах «Универсальный солдат-3: Возрождение» и «Универсальный солдат-4». Питбуль также является прототипом персонажа компьютерной игры EA Sports MMA , выпущенной компанией Electronic Arts.
Андрей Арловский ежегодно посещает Беларусь. Во время боев он выступает под двумя флагами – Беларуси и США.
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Портал о спорте и туризме ТурСтат представил рейтинг лучших бойцов ММА России и СНГ за последний год. В топ-10 вошел белорус Андрей Арловский, сообщает...
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