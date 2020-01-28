Источник материала: Ежедневник





Электронные деньги, цифровые валюты, токены и прочие криптоинструменты – для нас явление сравнительно новое, и вместе с этим модное и популярное.

Сегодня мы поговорим о том, как заработать на токенах с Евгением Азаревичем - финансовым директором инвестиционной онлайн-платформы www.finstore.by .

- Евгений, что же такое токен? Кто и когда их придумал в Беларуси?

- Республика Беларусь, одна из первопроходцев в части утверждения на законодательном уровне таких понятий, как токен, криптовалюта, виртуальный кошелек и иные, связанные с цифровой экономикой понятия. Все это было закреплено в Декрете Президента №8 «О развитии цифровой экономики». В частности, токен – это цифровой финансовый инструмент, который удостоверяет наличие у его владельца прав на объекты гражданских прав. То есть приобретая токен, вы приобретаете право на такие объекты, как белорусские рубли, иностранная валюта и другие токены.

- Давайте по порядку, расскажите о криптоплатформе www.finstore.by финансовым директором которой вы являетесь?

- Оператор криптоплатформы www.finstore.by является участником банковского холдинга Банка «БелВЭБ». И с учетом того, что развитие технологий, инновационные решения и цифровые подходы все больше проникают в нашу жизнь, банковская сфера не может игнорировать наступление принципиально новой технологической эпохи. Таким образом, Банк «БелВЭБ» осознанно пошел на определенную трансформацию своего бизнеса – от традиционного финансово-кредитного учреждения в многопрофильную Fintech-группу, активно применяющую инновационные технологии и новые бизнес-модели.

Так, Банком «БелВЭБ» был создан новый проект – инвестиционная онлайн-платформа www.finstore.by , действующая с применением технологии блокчейн, в правовом режиме Парка Высоких Технологий.

Модель работы нашей платформы устроена таким образом, когда выпущенные токены обращаются в закрытой системе, без возможности вывода на другие площадки (в первую очередь по причине того, что закрытая платформа более безопасная и надежнее защищена).

- Много ли у вас клиентов? На ваш взгляд, боятся ли люди вкладывать в токены свои деньги?

- Люди больше привыкли к таким понятиям, как депозит, облигация, поэтому пока еще с опаской относятся к новым финансовым инструментам, каковыми, например, являются токены.

С момента старта продаж общая сумма инвестиций практически достигла отметки 1600000 долларов в эквиваленте. Мы полагаем, что это неплохой стартовый результат. Белорусы привыкли действовать спокойно и взвешенно. А инвестиции – это сфера, которая не терпит спешки и суеты.

При этом мы фиксируем большой интерес к системе. Тысячи людей посещают сайт, изучают предложения. Зарегистрировано почти 1000 инвесторов.

- Самый главный вопрос – так что можно купить за токены и как на этом можно заработать?

- За токены, как мы уже оговорили ранее, можно купить только деньги, либо иные токены. В нашем случае, это токены, которые обращаются на нашей же платформе.

Токены бывают разных видов, но те, которые размещаются сейчас на платформе Finstore.bу, работают как долговые финансовые инструменты. Каждый токен имеет номинальную стоимость (которая может быть выражена в одной из четырех валют), фиксированную ставку доходности и ограниченный срок обращения.

То есть инвестор на платформе вкладывает деньги в конкретное предприятие под гарантию возврата и получения фиксированного процентного дохода.

Приобретенные токены принадлежат инвесторам на праве собственности, хранятся в персональных кошельках на платформе finstore.by, приносят постоянный доход в валюте токена.

- Если я захочу стать вашим клиентом и купить токены, как происходит процесс регистрации и покупки на платформе?

- Процесс регистрации относительно прост, и мы можем это сделать прямо сейчас. На платформе все достаточно понятно.

Останется только сходить в Банк «БелВЭБ» и пополнить свой кошелек, внеся деньги в кассу банка. Или воспользоваться банковской картой, учитывая размеры комиссий, которые придется уплатить.

- Чем интересны токены мне уже немного понятно, а чем может полезна ваша платформа для компаний и предприятий?

- Для компаний и предприятий – это очень удобный и мобильный инструмент организации привлечения денежных средств для реализации своих проектов. Однако необходимо учитывать, что существуют серьезные требования со стороны Парка Высоких Технологий, которым должны соответствовать потенциальные эмитенты токенов. И кое какие внутренние критерии платформы отбора заказчиков ICO.

- Какую прибыль сможет получать инвестор, используя вашу платформу? И как токены можно перевести назад в деньги?

- Прибыль зависит от объема и видов операций, осуществляемых инвесторами на нашей платформе. Гарантировано инвестор получит доход в соответствии с заявленной эмитентом доходностью токена. Вместе с этим во II квартале 2020 года на платформе будет запущен так называемый вторичный рынок, что позволит инвесторам продавать уже приобретенные токены и вкладываться в другие. Однако, еще раз подчеркну, платформа работает только с токенами, эмитированными на нашей платформе и не допускает токены, выпущенные на других платформах, ровно, как и иные криптовалюты.

Процесс перевода обратно в деньги очень прост, как и получение самих денег на руки. Все делается уже привычным для большинства людей способом, через отделения банков, а также при помощи банковских карточек.

- В какую компанию сейчас есть возможность вложить деньги, какие варианты вы предлагаете?

- Для нас было очевидным, что первыми партнерами платформы должны быть белорусские компании, которые знакомы самому широкому кругу потенциальных инвесторов и одновременно готовые к использованию новых финансовых инструментов. Именно таковы наши первые партнеры – «Белвест», «МАЗ», «Чистый берег».

Это известные и надежные компании реального сектора экономики, с конкретными бизнес-проектами, на которые привлекается финансирование.

Токены номинированы в разных валютах (USD, EUR, RUB) и соответственно с разной доходностью. Таким образом, у инвестора есть возможность самому определить в какой именно токен вкладывать с учетом его собственных оценок, ожиданий по ключевым экономическим показателям и перспектив дальнейшего функционирования эмитентов. Более детальная информация по каждому выпуску доступна на нашем сайте.

- Вот, например, мне, куда лучше вложиться? Я занимаюсь модой, поэтому мне импонирует «Белвест»? Хотя и «МАЗ» тоже нравится?

- Можно, конечно, и такой подход использовать. Мода – значит «Белвест», а если я автолюбитель – то тогда «МАЗ». И коллекционировать токены по жизненным приоритетам и вкусам. Мы все-таки верим, что наш потенциальный клиент рассматривает предложения на платформе исходя из экономики вложений, а именно с точки зрения баланса между доходностью и риском.

- Правильно ли я понимаю, что вы являетесь резидентом Парка Высоких Технологий Республики Беларусь?

- Да, резидентом Парка высоких технологий наша компания стала 3 октября 2019 года.

Администрацией ПВТ была проведена огромная работа по регламентации данного вида деятельности, связанной с обращением токенов. И можно с уверенностью говорить, что качество технической составляющей, квалификации персонала платформы, соблюдения требований законодательства и международного права у нас сформировано самое высокое.

- Могут ли стать вашими клиентами нерезиденты Республики Беларусь?

- Это наш следующий стратегический шаг. В первую очередь мы изучаем особенности законодательства и технические возможности взаимодействия со странами-соседями. Непосредственно в данный момент активно ведутся диалоги с заинтересованными лицами Российской Федерации. Техническая возможность инвестировать на нашей платформе нерезидентами РБ будет предоставлена в 1 квартале 2020 года.

- Какие у вашей компании планы на будущее?

- Токенизация – один из трендов современной цифровой экономики на границе финансового и реального сектора.

Сегодня на платформе Finstore мы начали работать с одним форматом – цифровым аналогом долгового финансирования. Но возможности этого инструмента гораздо шире. Сейчас мы активно обсуждаем проекты в сфере недвижимости. Есть предложения по токенизации акций как белорусских, так и иностранных предприятий.

Большой интерес представляет токенизация и как инструмент краудфандинга.

- Спасибо, желаю Вам финансовых успехов!