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Увеличатся детские пособия, подорожает шенген - что еще изменится с 1 февраля

28.01.2020 06:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Вырастут детские пособия

Увеличатся пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Размер пособия на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей – 463,40 рубля, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 521,33 рубля.

По всем категориям к ранее действовавшим размерам пособий рост составит 7,8%.

Подорожает шенген

Со 2 февраля вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС. В этой связи увеличится визовый сбор для граждан всех стран, включая Беларусь.

Шенген подорожает до 80 евро, но для белорусов - временно.

Ожидается, что в июне для граждан нашей страны стоимость визового сбора снизится до 35 евро, так как будут ратифицированы и вступят в силу соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Изменится БПМ

С начала февраля в Беларуси изменится размер бюджета прожиточного минимума. Соответственно, должны изменится и привязанные к БПМ минимальные трудовые и социальные пенсии.

Подорожают сигареты

С 1 февраля вырастут в цене некоторые марки сигарет. В частности, из сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» подорожают на 15 копеек Pall Mall Demi Purple и Rothmans Demi Click Coral; на 10 копеек – ряд сигарет марки Kent и Vogue.

У «Табак-инвест» подорожают на 35 копеек Camel Black, у «Энерго-Оил» на 15 копеек - L&M (Motion, Compact (Синий), Blue Label (Синий).

Из сигарет, ввозимых «Беларусьторгом», на 30 копеек подорожают Ld Club Compact Blue, на 20 копеек - Davidoff (Classic, Gold, Gold Slims, Refine White, Refine Black).

Дороже станут услуги «Белпочты»

«Белпочта» с 30 января повышает тарифы на некоторые услуги по пересылке почтовых отправлений по территории Беларуси.

Так, пересылка заказного письма массой до 20 г для физлиц подорожает на 8 копеек и будет стоить 1,98 рубля, для юрлиц - 2,04 рубля.

Вырастут тарифы на доступ к интернету

Белтелеком сообщил, что новые тарифы на некоторые услуги электросвязи будут действовать с 25 января. По тарифам на доступ в интернет повышение планируется в среднем на 2,5%.

Так, например, стоимость пакета «ЯСНА 100» вырастет на 33 копейки.

В Минске платной станет подземная парковка «Арена-Сити»

С 1 февраля подземная парковка ТРЦ «Арена-Сити» на пр. Победителей, 84 будет платной.

За первые два часа плату брать не будут, за 3−4-й часы нужно будет платить 2 рубля, за последующие - 1 рубль. Для посетителей Silver Screen четыре часа предоставят бесплатно.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси с 1 февраля увеличатся детские пособия, изменится бюджет прожиточного минимума, вырастут цены на сигареты, подорожает шенген. Что еще изменится с...
 
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