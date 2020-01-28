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Увеличатся детские пособия, подорожает шенген - что еще изменится с 1 февраля
Источник материала: Myfin
Вырастут детские пособия
Увеличатся пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Размер пособия на первого ребенка
По всем категориям к ранее действовавшим размерам
Подорожает шенген
Со 2 февраля вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС. В этой связи увеличится визовый сбор для граждан всех стран, включая Беларусь.
Шенген подорожает до 80
Ожидается, что в июне для граждан нашей страны стоимость визового сбора снизится до 35 евро, так как будут ратифицированы и
Изменится БПМ
С начала февраля в Беларуси изменится размер
Подорожают сигареты
С 1 февраля
У «Табак-инвест» подорожают на 35 копеек Camel Black, у «Энерго-Оил» на 15 копеек - L&M (Motion, Compact (Синий), Blue Label (Синий).
Из сигарет, ввозимых «Беларусьторгом», на 30 копеек подорожают Ld Club Compact Blue, на 20 копеек - Davidoff (Classic, Gold, Gold Slims, Refine White, Refine Black).
Дороже станут услуги «Белпочты»
«Белпочта» с 30 января
Так, пересылка заказного письма массой до 20 г для физлиц подорожает на 8 копеек и будет стоить 1,98 рубля, для юрлиц - 2,04 рубля.
Вырастут тарифы на доступ к интернету
Белтелеком сообщил, что
Так, например, стоимость пакета «ЯСНА 100» вырастет на 33 копейки.
В Минске платной станет подземная парковка «Арена-Сити»
С 1 февраля подземная парковка ТРЦ «Арена-Сити» на пр. Победителей, 84
За первые два часа плату брать не будут, за 3−4-й часы нужно будет платить 2 рубля, за последующие - 1 рубль. Для посетителей Silver Screen четыре часа предоставят бесплатно.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 1 февраля увеличатся детские пособия, изменится бюджет прожиточного минимума, вырастут цены на сигареты, подорожает шенген. Что еще изменится с...
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