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В столице начались продажи квартир нового дома "Токио" в комплексе "Минск Мир"
28.01.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Конничива, сосед!» – возможно, именно так, по-японски, будут приветствовать друг друга по утрам жители нового дома «Токио», в котором сегодня, 27 января, начались продажи квартир. Дом расположен в квартале «Азия» и посвящен одному из самых продвинутых и технологичных городов мира - столице Японии. Венчать фасад в синих тонах с белыми элементами будет цветок сакуры – символ красоты и изящества, на которых основаны эстетические принципы японской культуры. Новый дом станет еще одним ярким украшением комплекса
Дом «Токио» будет венчать декоративный элемент в форме цветка сакуры
За 15 дней января - три новых дома в продаже! Темпы строительства столичного комплекса «Минск Мир» впечатляют. Не случайно проект
На этот раз вниманию покупателей предложен дом «Токио», и есть множество причин, чтобы выбрать квартиру именно здесь!
Дом «Токио"
Выбор дома нужно начинать с квартала, в котором он расположен. Ведь многие преимущества определяются еще на стадии генплана.
В квартале «Азия» в продаже уже есть два дома – «Гонконг» и «Джакарта», и свободных квартир здесь практически не осталось – место пользуется большим вниманием покупателей!
Квартал «Азия»
Квартиры, расположенные с восточной стороны дома «Токио», будут иметь отличные виды на новый городской парк, который появится буквально в смежном квартале, и на Международный финансовый центр.
Вселяйтесь - и смело заводите детей! Ведь в квартале «Азия» предусмотрена вся необходимая «детская» инфраструктура. Здесь будет построен детский сад с бассейном, а в соседнем квартале – сразу две современные школы с отличным спортивным городком и стадионом!
Во дворах всех домов – детские площадки, а закрытая от машин внутренняя территория квартала – зона безопасности для детских игр.
Во дворах всех домов квартала «Азия» – отлично оборудованные детские площадки с горками, лесенками, специальным мягким покрытием
Мамам малышей, несомненно, понравится парк – прогуляться с ребенком под сенью его деревьев будет приятно и зимой, и летом. Ведь это 10 гектаров зеленых насаждений, тихих алей и скульптурных композиций, площадок для занятия спортом и выгула домашних животных.
Выбирайте свою квартиру и занимайтесь спортом! В «Азии» во дворах домов – спортивные площадки. Велодорожки связывают все кварталы комплекса «Минск Мир» в единую сеть, а любителям бега явно понравятся дорожки парка!
Любителям здорового образа жизни – спортивные площадки
Расставьте мебель в новой квартире и покупайте машину! По периметру квартала – многочисленные открытые парковки для машин, а с западной стороны запланировано строительство стоянок. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.
Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Поработав - с удовольствием отдохните! Зоны отдыха в зеленых дворах квартала и парк по соседству – прекрасное место для уединения в тишине, созерцания природы и погружения в собственные мысли.
Живите активно в своем новом районе! В квартале будут кафе и магазины, объекты сферы услуг и тренажерные залы.
А главное – всем жителям доступны преимущества комплекса «Минск Мир», города в городе, который создается буквально на наших глазах. Решайтесь, воспользуйтесь новой реальностью белорусской столицы!
Здесь все необходимое – в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.
Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.
А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.
Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса
Покупайте квартиру – и смотрите, как продвигается строительство комплекса с помощью
Кстати, строительство дома «Токио» уже началось. А срок его сдачи – третий квартал 2021 года. Новоселья не за горами!
Дом «Токио» – это энергия драйва города, в честь которого он назван. Он такой же яркий и завораживающий, современный и высокотехнологичный, продуманный и комфортный. Это – ваш выбор!
Дом «Токио»
В нем 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки.
Свободная планировка квартир предполагает возможность модификации пространства. И чем больше вариантов у человека, тем быстрее он найдет то, что подходит именно ему. По мнению архитекторов, эта закономерность особенно важна на небольших площадях.
В «Токио» квартиры размером от 30 до 74 квадратных метров. И для каждой есть возможность разработать варианты модификации. Пример? Студия площадью около 40 метров может быть реализована и как «евродвушка», и как стандартная однокомнатная квартира за счет изменения месторасположения кухни.
– Мы все разные и привыкли к разной организации пространства, в которой чувствуем себя максимально удобно. В «Токио» есть модификации, которые позволяют даже сделать отдельный санузел в спальной комнате! То есть максимум вариабельности планировочной структуры, который применен в этом доме, позволяет каждому найти подходящий для себя вариант. Для типового этажа существует 53 варианта возможных планировочных решений! Это то пространство, в котором мы живем, и оно должно быть организовано с учетом желаний, характера, привычек владельца, – убеждена архитектор Екатерина Темнова, участвовавшая в проектировании дома «Токио».
Почувствуйте себя в таунхаусе – выбирайте квартиру на первом этаже! Это шесть изолированных помещений с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков. Ваш дом – и ваша территория!
Наслаждайтесь светом и солнцем! В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.
Все квартиры дома «Токио» с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Входите в дом с комфортом! В доме предусмотрено два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в зеленый двор. Главный вход с пандусом, а вся входная группа отделана керамогранитной плиткой. Возле дома предусмотрены велопарковки.
Встречайте гостей! Красивое и просторное лобби получит эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов. Здесь же – стойка рецепции для консьержа, зона встречи гостей и курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.
Дизайнерское лобби дома «Токио»
Выбирайте квартиру на любом этаже! На 25-м, например, высота потолков 3 метра, а виды просто потрясающие! Но в доме «Токио» любой этаж не проблема – три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя OTIS и поднимут, и спустят вниз быстро и комфортно. К слову, лифтовой холл – в середине секции, так что жителям гарантировано гармоничное восприятие пространства общественных помещений.
Дом «Токио» во всех отношениях – отличный выбор!
Если давно мечтали о собственном столичном жилье – самое время осуществить желаемое! Ведь старт продаж – это лучшие условия для покупки квартир!
И многие это прекрасно понимают - с самого утра понедельника в отделе продаж было многолюдно. Один из потенциальных покупателей - Александр Иванов, которому еще только предстоит сделать свой выбор.
Александр Иванов
– Давно мечтал о своей квартире в Минске. Для себя решил, что хочу жить в комплексе «Минск Мир» – здесь прекрасная инфраструктура, есть все необходимое. Какой дом выбрать, еще решаю. Сейчас выбираю способ оплаты - партнерский кредит или рассрочка. Привлекательные условия! – рассказал о своих планах Александр.
Но долго решать не выйдет! Ведь
Длительная рассрочка от застройщика – очень удобный финансовый инструмент для семей с постоянным доходом. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! К каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой – менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.
Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.
И, конечно же,
Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!
Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в новом доме «Токио» можно узнать на сайте
Вам пора в «Токио»! На самом старте продаж!
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