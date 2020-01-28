«На голову не упадут». Мостовики рассказали о состоянии столичных путепроводов

Источник материала: Tut.by

«Опять с мостами какая-то беда!» — запаниковали автомобилисты после того, как под путепроводом, идущим через проспект Победителей в Минске, поставили подпорки . Некоторые пользователи сообщали нам также про трещины на мосту на Аранской. AUTO.TUT.BY узнал в ГП «Горавтомост», в каком состоянии столичные мосты и путепроводы и есть ли риск их обрушения.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Все мосты и путепроводы столицы находятся на балансе ГП «Горавтомост», поэтому об этих конструкциях в компании знают всё. AUTO.TUT.BY заверили: всё под контролем, сооружения не опасны и на голову людям не обвалятся.

— Мы проводили мониторинг: да у нас есть объекты, которые требуют капитального ремонта, но они находятся в технически удовлетворительном состоянии. Сейчас согласовывается план работ на текущий год по мостовым конструкциям, — рассказал Евгений Фей, замдиректора предприятия по содержанию и ремонту мостов и путепроводов.

Что касается путепровода над проспектом Победителей, то в УП «Горавтомост» сообщили, что специалисты БелдорНИИ выявили прогиб крайних балок, из-за этого для предотвращения аварийных ситуаций мостовикам дали определенные рекомендации. Почему появился прогиб, на предприятии ответить затруднились, по предварительной версии, виной тому — трещины в конструкции, но экспертиза это пока не подтвердила.

Кстати, этому путепроводу 42 года, он был построен в 1978 году, но мостовики отмечают, что для такой конструкции это еще не возраст. Тем более что в 2002 году его «откапиталили».

— По верху конструкции мы «отбили» крайние правые полосы — чтобы авто по ним не ездили и снизилась нагрузка. Также ограничили 18 тоннами вес проезжающих авто (до этого было 25 тонн). Под крайние балки путепровода мы поставили металлические опоры. На пролетные строения установили датчики измерения деформации. Они считывают, увеличивается ли прогиб балок.

Этих мер должно хватить для того, чтобы последить за путепроводом и выработать для него определенное проектное решение. Если предположить, что путепровод вдруг прогнется очень сильно, то его балки лягут на металлические опоры и не дадут конструкции просесть, как это было в 2018 году на Игуменском тракте (металлические опоры там как раз не были установлены). При этом опоры под тяжестью балок не согнутся — очень крепкие.

— Путепровод не обвалится — это исключено. Тем более данные, полученные с датчиков, показали, что за эти пару дней прогиб конструкции больше не стал.

Что касается путепровода на Аранской, то его тоже недавно обследовали и вопросов к состоянию у специалистов не возникло.