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Стало известно, как выросли цены на квартиры в Минске в декабре

28.01.2020 07:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, как выросли цены на квартиры в Минске в декабре
Фото из открытых источников

Наименьшие колебания в декабре происходили со средней ценой "квадрата" двухкомнатных квартир: рост составил 1-2% как на первичном, так и на вторичном рынке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества.

Для сравнения: стоимость однокомнатный квартир на вторичном рынке за месяц увеличилась на 5,8%. В конце декабря средняя цена квадратного метра в таких квартирах находилась на уровне 3090 руб.

Стоимость "квадрата" трехкомнатной квартиры на первичном рынке в декабре снизилась на 4% по отношению к ноябрю до 2530 руб.

В целом на конец года рост средней цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры (по отношению к декабрю 2018-го) составил 7-11% в долларовом выражении. «Трёшки» подорожали от 1% (первичный рынок) до 4-5% на «вторичке». 

Стало известно, как выросли цены на квартиры в Минске в декабре
Откуда такой ажиотажный спрос на аренду квартир?
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Цена квадратного метра жилья в столице в последний месяц 2019 года выросла в среднем на 1% и составила 2850 руб.
 
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