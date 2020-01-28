Стало известно, как выросли цены на квартиры в Минске в декабре

Наименьшие колебания в декабре происходили со средней ценой "квадрата" двухкомнатных квартир: рост составил 1-2% как на первичном, так и на вторичном рынке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества.

Для сравнения: стоимость однокомнатный квартир на вторичном рынке за месяц увеличилась на 5,8%. В конце декабря средняя цена квадратного метра в таких квартирах находилась на уровне 3090 руб.

Стоимость "квадрата" трехкомнатной квартиры на первичном рынке в декабре снизилась на 4% по отношению к ноябрю до 2530 руб.

В целом на конец года рост средней цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры (по отношению к декабрю 2018-го) составил 7-11% в долларовом выражении. «Трёшки» подорожали от 1% (первичный рынок) до 4-5% на «вторичке».

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