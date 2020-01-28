28 января 1943 г. в концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) транспортом прибыло 2000 евреев, депортированных немцами из волковысского гетто. Врачи СС направили в концлагерь 280 мужчин и 79 женщин. 1641 человек были убиты в газовых камерах.

Люстрадзён на сёння

Люстрадзён на сёння

Люстрадзён на сёння