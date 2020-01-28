Москва будет подталкивать Минск к большей автономии в военной сфере

Эти страны практически открыто делают ставку на силовые решения в регионе посредством опоры на собственную военную мощь и, в случае Польши, привлечение сил США.





Беларусь долго устранялась от участия в региональной гонке вооружений, но развитие ситуации заставило ее увеличить расходы на армию, переработать оборонные документы страны и вновь начать перестраивать вооруженные силы.

Эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра» в той связи обращают внимание на тот факт, что Совет безопасности Беларуси одобрил новый план обороны страны и Концепцию строительства и развития Вооруженных сил (ВС) до 2030 г. Как заявил госсекретарь Совбеза Станислав Зась, «акцент делается на предотвращении агрессии, стратегическом сдерживании. Этому уделено больше внимания чем в предыдущем плане... Уделено больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации в стране… Это реальность нашей современности: все начинается с дестабилизации ситуации в стране». Также планируется в течение десяти лет повысить расходы на оборону до 1,5% ВВП.













И.о. начальника Генштаба Александр Вольфович сообщил, что при подготовке утвержденных документов изучался опыт конфликтов в Сирии, Украине, Боливии и Венесуэле. В качестве угрозы крупномасштабная война хоть и не исключается, но в настоящий момент не рассматривается. Ни одна из стран не рассматривается в качестве возможного агрессора.

Что касается Концепции строительства ВС, то, по словам Зася, упор сделан на сохранение существующего состава и структуры ВС, улучшение боевой подготовки, перевооружение и модернизацию. А министр обороны Равков уточнил, что штатная численность ВС не изменится — 65 тыс. человек.









Но вряд ли эти комментарии касаются реструктуризации внутри ВС в соответствии с актуальными задачами. Тем более что, как выяснилось, уже созданы некие силы немедленного реагирования, способные в чрезвычайной ситуации прикрыть участки вдоль границы или совместно с МВД взять под охрану отдельные объекты.

В декабрьском интервью «Эхо Москвы» Лукашенко занял осторожную позицию по вопросам безопасности, напомнив, что Беларусь является форпостом России и «если кто-то вдруг захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдем». В этой связи эксперты «Минского диалога» отмечают, что Беларуси стоит ожидать непростых переговоров по российским военным объектам, договору об охране границ и все еще не утвержденной Военной доктрине Союзного государства. Ведь российское руководство склонно сократить роль Беларуси как военного союзника, на что указывают наращивание сил ВС РФ в приграничных с Беларусью областях, перевооружение российских войск (например, РВСН) на системы без белорусских компонентов и пр.





Напомним, в ноябре прошлого года президент Лукашенко заявил о необходимости заключения с Россией нового договора об охране границ, если «российское руководство готово в этом направлении действовать… Если россияне этого не хотят, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем теперь, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, отдельно». Договор о совместных усилиях по охране государственной границы Беларуси был подписан в 1995 г. и до сих пор автоматически продлялся каждые пять лет.

Госсекретарь Совбеза Зась подчеркнул, что речь не идет о выходе из Договора, но «некоторые положения Договора выполняются формально или не в той степени, как это нужно. Это совместные усилия по развитию инфраструктуры, по оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны государственной границы». Вместе с тем указывалось на проблемы транзита в Россию через белорусскую территорию.

Одним словом, Москва будет фактически подталкивать Минск к большей автономии в военной сфере.









Учитывая все эти факторы, важным шагом в укреплении безопасности Минск считает диверсификацию отношений в сфере безопасности в направлении стран Запада. Также он упорно продолжает развивать региональные контакты, несмотря на провокативность действий некоторых стран. Минску удается многого добиваться даже в обстановке региональной конфронтации: контакты с соседними и западными странами приобретают все более стабильный характер, Беларусь начала получать больше информации о действиях НАТО и даже появилась перспектива проведения совместных учений.

И все же, несмотря на рост контактов с Западом и НАТО и сохранение союза с РФ, Беларусь будет выстраивать относительно самодостаточную оборонную политику стремясь к нейтралитету. Минск будет по возможности устраняться от региональных тенденций (милитаризация, гонка вооружений, тесная интеграция с более крупными государствами и блоками и пр.). Добиться повышения обороноспособности белорусское руководство намерено за счет оптимизации структуры и оснащенности силовых структур, обучения личного состава.



