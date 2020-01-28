﻿ Москва будет подталкивать Минск к большей автономии в военной сфере. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Москва будет подталкивать Минск к большей автономии в военной сфере

28.01.2020 09:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главной тенденцией последнего времени остается региональная гонка вооружений, вызванная прежде всего действиями Польши и России.

Москва будет подталкивать Минск к большей автономии в военной сфереМинск к большей автономии в военной сфере" title="Москва будет подталкивать Минск к большей автономии в военной сфере" />
фото Белапан с сайта bmpd.livejournal.com
 Эти страны практически открыто делают ставку на силовые решения в регионе посредством опоры на собственную военную мощь и, в случае Польши, привлечение сил  США.

Беларусь долго устранялась от участия в региональной гонке вооружений, но развитие ситуации заставило ее увеличить расходы на армию, переработать оборонные документы страны и вновь начать перестраивать вооруженные силы.
Эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра» в той связи обращают внимание на тот факт, что Совет безопасности Беларуси одобрил новый план обороны страны и Концепцию строительства и развития Вооруженных сил (ВС) до 2030 г. Как заявил госсекретарь Совбеза Станислав Зась, «акцент делается на предотвращении агрессии, стратегическом сдерживании. Этому уделено больше внимания чем в предыдущем плане... Уделено больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации в стране… Это реальность нашей современности: все начинается с дестабилизации ситуации в стране». Также планируется в течение десяти лет повысить расходы на оборону до 1,5% ВВП.



И.о. начальника Генштаба Александр Вольфович сообщил, что при подготовке утвержденных документов изучался опыт конфликтов в Сирии, Украине, Боливии и Венесуэле. В качестве угрозы крупномасштабная война хоть и не исключается, но в настоящий момент не рассматривается. Ни одна из стран не рассматривается в качестве возможного агрессора. 
Что касается Концепции строительства ВС, то, по словам Зася, упор сделан на сохранение существующего состава и структуры ВС, улучшение боевой подготовки, перевооружение и модернизацию. А министр обороны Равков уточнил, что штатная численность ВС не изменится — 65 тыс. человек. 


Но вряд ли эти комментарии касаются реструктуризации внутри ВС в соответствии с актуальными задачами. Тем более что, как выяснилось, уже созданы некие силы немедленного реагирования, способные в чрезвычайной ситуации прикрыть участки вдоль границы или совместно с МВД взять под охрану отдельные объекты. 
В декабрьском интервью «Эхо Москвы» Лукашенко занял осторожную позицию по вопросам безопасности, напомнив, что Беларусь является форпостом России и «если кто-то вдруг захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдем». В этой связи эксперты «Минского диалога» отмечают, что Беларуси стоит ожидать непростых переговоров по российским военным объектам,  договору об охране границ и все еще не утвержденной Военной доктрине Союзного государства. Ведь российское руководство склонно сократить роль Беларуси как военного союзника, на что указывают наращивание сил ВС РФ в приграничных с Беларусью областях, перевооружение российских войск (например, РВСН) на системы без белорусских компонентов и пр. 

Напомним, в ноябре прошлого года президент Лукашенко заявил о необходимости заключения с Россией нового договора об охране границ, если «российское руководство готово в этом направлении действовать… Если россияне этого не хотят, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем теперь, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, отдельно». Договор о совместных усилиях по охране государственной границы Беларуси был подписан в 1995 г. и до сих пор автоматически продлялся каждые пять лет.
Госсекретарь Совбеза Зась подчеркнул, что речь не идет о выходе из Договора, но «некоторые положения Договора выполняются формально или не в той степени, как это нужно. Это совместные усилия по развитию инфраструктуры, по оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны государственной границы». Вместе с тем указывалось на проблемы транзита в Россию через белорусскую территорию.
Одним словом, Москва будет фактически подталкивать Минск к большей автономии в военной сфере.


Учитывая все эти факторы, важным шагом в укреплении безопасности Минск считает диверсификацию отношений в сфере безопасности в направлении стран Запада. Также он упорно продолжает развивать региональные контакты, несмотря на провокативность действий некоторых стран. Минску удается многого добиваться даже в обстановке региональной конфронтации: контакты с соседними и западными странами приобретают все более стабильный характер, Беларусь начала получать больше информации о действиях НАТО и даже появилась перспектива проведения совместных учений.
И все  же, несмотря на рост контактов с Западом и НАТО и сохранение союза с РФ, Беларусь будет выстраивать относительно самодостаточную оборонную политику стремясь к нейтралитету. Минск будет по возможности устраняться от региональных тенденций (милитаризация, гонка вооружений, тесная интеграция с более крупными государствами и блоками и пр.). Добиться повышения обороноспособности белорусское руководство намерено за счет оптимизации структуры и оснащенности силовых структур, обучения личного состава.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главной тенденцией последнего времени остается региональная гонка вооружений, вызванная прежде всего действиями Польши и России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вучні сярэдняй школы № 1 і Велікасельскай ДС—СШ заваявалі на абласным этапе прадметнай алімпіяды тры дыпломы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика