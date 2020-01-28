ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Образование

28.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В период с 13 по 17 января состоялся третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. В нем приняли участие 42 учащихся школ района (Несвижской гимназии, СШ № 1, 3, 4 г. Несвижа, СШ № 1, 2 г. п. Городея, Сновской СШ, Грицкевичского УПК д/с-СШ, Оношковского УПК д/с-СШ) по математике, физике, астрономии, информатике, химии, английскому, белорусскому и русскому языкам, биологии, истории, обществоведению, географии, трудовому обучению.

Жюри отметило выступление учащихся 15 дипломами.

Высокий уровень подготовки учащихся показали педагоги Несвижской гимназии (8 дипломов), Сновской СШ (2 диплома), СШ № 1 г. Несвижа (1 диплом), Оношковского УПК д/с-СШ (3 диплома), Грицкевичского УПК д/с-СШ (1 диплом).

Дипломами I степени награждены абсолютные победители в номинациях: Роман Евдокимов, учащийся 10 класса Несвижской гимназии, по информатике (учитель А.В. Борис). Решение Романом задачи «Столкновение галактик» отмечено Похвальным отзывом. Владислав Сидорович, учащийся 10 класса Несвижской гимназии, по географии (учитель З.Б. Климентьева).

Образование

Роман Евдокимов

Дипломы II степени получили Иван Катченко, учащийся 9 класса «Несвижской гимназии, по математике (учитель П.М. Романчук); Елизавета Радоман, учащаяся 11 класса Грицкевичского УПК д/с-СШ, по белорусскому языку и литературе (учитель Т.Г. Менько); Мария Вознюк, учащаяся 9 класса Сновской СШ, по белорусскому языку и литературе (учитель С.И. Евшель); Елисей Ходор, учащийся 9 класса Оношковского УПК д/с-СШ, по трудовому обучению (учитель П.В. Ялкович).

Дипломами III степени награждены Дмитрий Евтух, учащийся 10 класса СШ № 1 г. Несвижа, по обществоведению (учитель О.А. Шумская); учащиеся Несвижской гимназии: Виктория Щепта, 10 класс, по русскому языку и литературе (учитель Т.Л. Макарова); Анастасия Кошкина, 11 класс, по белорусскому языку и литературе (учитель Л.Л. Зубрицкая); Виктория Наумович, 9 класс, по обществоведению (учитель Т.И. Кабанова); Кирилл Дятел, 11 класс, по физике (учитель Ж.И. Скачко). А также Татьяна Гесь, учащаяся 8 класса Оношковского УПК д/с-СШ, по трудовому обучению (учитель Т.А. Ялкович); Анастасия Окулик, учащаяся 9 класса Несвижской гимназии, по биологии (учитель Д.Ю. Лесничий); Евгений Боложинский, учащийся 11 класса Сновской СШ, по обществоведению (учитель И.В. Дуняк); Вадим Буйко, учащийся 10 класса Оношковского УПК д/с-СШ, по трудовому обучению (учитель П.В. Ялкович).

По итогам третьего этапа учащиеся Несвижской гимназии, Сновской СШ и Грицкевичского УПК д/с-СШ будут принимать участие в заключительном этапе республиканской олимпиады.

Тамара БЛИЗНЮК, заведующий сектором дошкольного, общего среднего и специального образования.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В период с 13 по 17 января состоялся третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. В нем приняли участие 42
 
Новости дня
Новости разные
 
В Хойниках сотрудники Департамента охраны спасли семью во время пожара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика