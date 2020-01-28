Образование

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В период с 13 по 17 января состоялся третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. В нем приняли участие 42 учащихся школ района (Несвижской гимназии, СШ № 1, 3, 4 г. Несвижа, СШ № 1, 2 г. п. Городея, Сновской СШ, Грицкевичского УПК д/с-СШ, Оношковского УПК д/с-СШ) по математике, физике, астрономии, информатике, химии, английскому, белорусскому и русскому языкам, биологии, истории, обществоведению, географии, трудовому обучению.

Жюри отметило выступление учащихся 15 дипломами.

Высокий уровень подготовки учащихся показали педагоги Несвижской гимназии (8 дипломов), Сновской СШ (2 диплома), СШ № 1 г. Несвижа (1 диплом), Оношковского УПК д/с-СШ (3 диплома), Грицкевичского УПК д/с-СШ (1 диплом).

Дипломами I степени награждены абсолютные победители в номинациях: Роман Евдокимов, учащийся 10 класса Несвижской гимназии, по информатике (учитель А.В. Борис). Решение Романом задачи «Столкновение галактик» отмечено Похвальным отзывом. Владислав Сидорович, учащийся 10 класса Несвижской гимназии, по географии (учитель З.Б. Климентьева).

Роман Евдокимов

Дипломы II степени получили Иван Катченко, учащийся 9 класса «Несвижской гимназии, по математике (учитель П.М. Романчук); Елизавета Радоман, учащаяся 11 класса Грицкевичского УПК д/с-СШ, по белорусскому языку и литературе (учитель Т.Г. Менько); Мария Вознюк, учащаяся 9 класса Сновской СШ, по белорусскому языку и литературе (учитель С.И. Евшель); Елисей Ходор, учащийся 9 класса Оношковского УПК д/с-СШ, по трудовому обучению (учитель П.В. Ялкович).

Дипломами III степени награждены Дмитрий Евтух, учащийся 10 класса СШ № 1 г. Несвижа, по обществоведению (учитель О.А. Шумская); учащиеся Несвижской гимназии: Виктория Щепта, 10 класс, по русскому языку и литературе (учитель Т.Л. Макарова); Анастасия Кошкина, 11 класс, по белорусскому языку и литературе (учитель Л.Л. Зубрицкая); Виктория Наумович, 9 класс, по обществоведению (учитель Т.И. Кабанова); Кирилл Дятел, 11 класс, по физике (учитель Ж.И. Скачко). А также Татьяна Гесь, учащаяся 8 класса Оношковского УПК д/с-СШ, по трудовому обучению (учитель Т.А. Ялкович); Анастасия Окулик, учащаяся 9 класса Несвижской гимназии, по биологии (учитель Д.Ю. Лесничий); Евгений Боложинский, учащийся 11 класса Сновской СШ, по обществоведению (учитель И.В. Дуняк); Вадим Буйко, учащийся 10 класса Оношковского УПК д/с-СШ, по трудовому обучению (учитель П.В. Ялкович).

По итогам третьего этапа учащиеся Несвижской гимназии, Сновской СШ и Грицкевичского УПК д/с-СШ будут принимать участие в заключительном этапе республиканской олимпиады.

Тамара БЛИЗНЮК, заведующий сектором дошкольного, общего среднего и специального образования.