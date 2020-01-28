Изменения в Трудовом кодексе Республики Беларусь с 28 января

Источник материала: Газета Авангард





С 28 января 2020 года, согласно изменениям в Трудовом кодексе Республики Беларусь:

– для отцов и отчимов в связи с пополнением в семье предусмотрены две недели отпуска. Папы могут обратиться с заявлением к нанимателю в течение шести месяцев с момента рождения ребенка и попросить 14-дневный отпуск. Такой отдых не оплачивается (если иное не предусмотрено в коллективном договоре), не влияет на продолжительность трудового, а также не затрагивает декретный отпуск матери;

– работающие мамы с детьми до трех лет имеют возможность по желанию ездить в служебные командировки, трудиться сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни, предоставив нанимателю письменное согласие. Ограничения останутся только для беременных.

С 1 января 2020 года многодетные родители при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей смогут рассчитывать на получение 22,5 тысячи рублей. Причем установленная базовая сумма будет каждый год индексироваться с учетом роста потребительских цен. То же самое и с суммой, уже зачисленной на депозит: за период размещения в банке предусмотрен процент. По примерным подсчетам, за 18 лет хранения на депозите семейный капитал может вырасти где-то на 3 тысячи долларов.

Сумма семейного капитала будет начисляться в размере, действующем на дату рождения ребенка (в случае усыновления – на дату усыновления). Каждый год точный новый размер выплат будет размещать на своем сайте Министерство труда и социальной защиты не позднее 31 января.

Обратите внимание: если пополнение в семействе произошло в 2019 году, то размер семейного капитала все еще будет составлять 10 тысяч долларов, даже если родители подадут заявление после 1 января 2020 года.

Наталья ЛОГУНОВА