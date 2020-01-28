Вызвать эвакуатор в Несвиже круглосуточно. Автопомощь в Несвиже и на ближайших трассах региона

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Эвакуация автомобилей и автопомощь в Несвиже

Техническая сложность автомобилей (в том числе и тех, которые ездят по дорогам Беларуси) повышается достаточно высокими темпами. И, если ещё казалось бы недавно, любой водитель, который возит с собой множество запчастей и спокойно мог справиться с возникшей неисправностью прямо посреди дороги, то сейчас он способен, максимум, колесо заменить или “незамерзайки” долить в бачок – для остальных операций уже потребуется вызывать специалистов.

Время работы

Подавляющее большинство предприятий (вне зависимости от формы собственности), которые предоставляют услугу автопомощь в Несвиже и других регионах Республики Беларусь, готовы отправить свою спецмашину на вызов в любое время. Выходных и перерывов для них также не существует – можно звонить в любой день, даже если он пришёлся на государственный праздник и вызывать ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО .

Ведь ДТП, увы, происходят не только днём, но и ночью. Да и ломаются машины на городских улицах и загородных трассах, тоже не спрашивая времени суток.





Техника

Службы автопомощи в Несвиже, в основном, используют транспортные средства, построенные на шасси известных европейских производителей:

· Mercedes-Benz;

· Volkswagen;

· MAN;

· DAF;

· IVECO;

· Scania.

Данный список не является исчерпывающим.





Грузоподъёмность

Чаще всего эвакуаторы в Несвиже могут, согласно их заводским характеристикам, тащить по 2,5-3 тонны. Для легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов, а также компактной спецтехники (например, погрузчиков или мини-экскаваторов) этого вполне достаточно.

Но можно заказать и куда более крупную машину, в зависимости от конкретных потребностей. Встречаются эвакуаторы грузоподъёмностью 5, 7, 10 и более тонн. Есть даже настоящие гиганты – мощные и крепкие. Каждый из них рассчитан на транспортировку даже автопоезда, состоящего из тягача и полуприцепа.

Таким образом автопомощь в Несвиже доступна в любое время суток и подходит для автомобилей практически любых транспортных средств. Кроме эвакуации, авто данная услуга также может включать в себя мелкий ремонт на дороге, заправку аккумуляторов, доставку топлива и иных расходных материалов.