Беларусь стала полноправной участницей Метрической конвенции

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь получила полноправное членство в Метрической конвенции и стала 62-й страной — участницей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

«Полноправное членство в Метрической конвенции открывает большие возможности для нашей метрологии и промышленности. Являясь полноправным членом этой конвенции и активным участником генеральных конференций по мерам и весам, Беларусь может участвовать в ключевых сличениях на самом высоком уровне и работать в технических комитетах Международного бюро мер и весов (BIPM)», — отметили в пресс-службе.

Полноправное членство позволит Беларуси сличать свои эталоны с международными и получать их международное признание.

«Результаты измерений количества и качества сырья и продукции, параметров безопасности транспорта и окружающей среды строго учитываются при международном торгово-экономическом сотрудничестве», — пояснили в Госстандарте.

Метрическая конвенция — международный договор, подписанный семнадцатью странами в Париже в 1875 году. К конвенции присоединились 62 государства в качестве полноправных членов и 40 стран — на правах ассоциированных членов. Беларусь являлась ассоциированным членом Метрической конвенции с 2003 года.