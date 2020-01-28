СМИ: Билл Гейтс предупреждал о мощной пандемии в Китае еще год назад









Об этом сообщает The Sun со ссылкой на выступление Гейтса на конференции, организованной Медицинским обществом штата Массачусетс в декабре 2018 года.





"Есть одна область, в которой мир не достиг большого прогресса. Это готовность к пандемии. В случае биологических угроз нам не хватает ощущения серьезности. Человечество должно готовиться к пандемиям так же серьезно, как к войне", - цитирует издание миллиардера-филантропа.





Как отмечается, во время конференции Гейтс обнародовал исчерпывающее исследование Института моделирования заболеваний, в котором выяснилось, насколько быстро в современных условиях может распространяться новая болезнь.





По этим оценкам, потенциальный взрыв эпидемии в Китае мог бы всего за полгода убить около 33 миллионов человек во всем мире.





В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что его источником могут быть животные. Вирус уже подтвержден в целом ряде стран.







