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СМИ: Билл Гейтс предупреждал о мощной пандемии в Китае еще год назад

28.01.2020 09:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Microsoft Билл Гейтс в конце 2018 года предсказал мощный пандемический вирус в Китае, жертвами которого в течение 6 месяцев могут стать 33 миллиона человек.



Об этом сообщает The Sun со ссылкой на выступление Гейтса на конференции, организованной Медицинским обществом штата Массачусетс в декабре 2018 года.

"Есть одна область, в которой мир не достиг большого прогресса. Это готовность к пандемии. В случае биологических угроз нам не хватает ощущения серьезности. Человечество должно готовиться к пандемиям так же серьезно, как к войне", - цитирует издание миллиардера-филантропа.

Как отмечается, во время конференции Гейтс обнародовал исчерпывающее исследование Института моделирования заболеваний, в котором выяснилось, насколько быстро в современных условиях может распространяться новая болезнь.

По этим оценкам, потенциальный взрыв эпидемии в Китае мог бы всего за полгода убить около 33 миллионов человек во всем мире.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что его источником могут быть животные. Вирус уже подтвержден в целом ряде стран.
 
 
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Основатель Microsoft Билл Гейтс в конце 2018 года предсказал мощный пандемический вирус в Китае, жертвами которого в течение 6 месяцев могут стать 33 миллиона человек.
 
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