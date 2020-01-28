Новый Трудовой кодекс вступил в силу в Беларуси. Что изменится для работников и нанимателей?

Существенным изменением стало то, что для работающих по контракту, исключена полная материальная ответственность, которая ранее была предусмотрена Декретом «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». Существовала разница между теми, кто работает по контракту, и работающими по договорам найма на неопределенный срок — для первых эта норма действовала, причем в достаточно жесткой форме. В подобном подходе профсоюзы увидели социальную несправедливость. Вопрос рассматривался рабочей группой, которая готовила изменения в ТК, депутатами, и было принято решение, что в данном случае нормы должны быть одинаковыми для всех работников, независимо от вида трудового договора.Теперь закреплена норма, что первый контракт у данного нанимателя заключается на один год. Это обоснованно, год — это тот период, когда наниматель может понять, насколько работник способен приносить пользу организации, а работник в свою очередь — оценить условия труда. Но по истечении годичного срока обе стороны должны принять решение. Если наниматель готов продлевать трудовые отношения, у него появляется обязанность продлить контракт сразу на 4 года человеку, у которого нет дисциплинарных взысканий. У работника в этой ситуации более выгодное положение — он может попросить заключить с ним контракт на меньший срок. Это желание должно быть выражено письменно. А наниматель должен оценить, устраивает ли его такой вариант. Когда заключается контракт, то и работник, и наниматель должны сознавать, кто и какие расчеты строит на этот период, и соответственно решать, какой срок удовлетворит обе стороны. Они должны договориться между собой, а учинение подписей под контрактом означает их согласие взять на себя обязательства сохранить трудовые отношения на определенный срок.

Придется ли подписывать новый контракт после вступления в силу обновленного ТК, и что это означает для работников: заключение нового контракта на новый срок или дополнительное соглашение в рамках действующего документа?

После вступления в силу нового кодекса несколько изменится сама форма контракта. При этом новая его редакция, сохранит все условия предыдущего. В целом документ становится более емким — в нем не будет подробного перечисления тех или иных условий, а будут ссылки на законодательство о труде. Это более удобный вариант. Работодатели должны были к 28 января привести все контракты в соответствие с законодательством и оформить дополнительные соглашения, в которых документ будет изложен в новой редакции. Это чисто техническая работа — приведение контракта в соответствие с новым законодательством, и против этого работник возражать не может, он обязан подписать дополнительное соглашение. Но возможно, наниматель одновременно будет предлагать и новые условия от себя. И право работника согласиться с этими изменениями или нет.