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Новый Трудовой кодекс вступил в силу в Беларуси. Что изменится для работников и нанимателей?

28.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новый Трудовой кодекс вступил в силу в Беларуси. Что изменится для работников и нанимателей?

Дополнительный отпуск для родителей, продление контракта до трех лет с добросовестными сотрудниками. Сегодня в Беларуси вступает в силу обновленный Трудовой кодекс. Изменения, в первую очередь, направлены на защиту прав работников и расширение полномочий нанимателей. Появится целая глава, регулирующая понятие «дистанционная занятость». На работающих отдаленно будут распространяться общие нормы Трудового кодекса. Новшества коснутся и отцов — теперь они смогут уйти в двухнедельный отпуск, правда, только в первые полгода после рождения ребенка.
 
В новой редакции Трудового кодекса (ТК) появилась отдельная глава «Особенности регулирования труда работников, с которыми заключаются контракты». Для чего она нужна?
Контрактная форма найма действует в нашей стране уже два десятилетия, и сегодня это устоявшаяся правовая система, которая широко применяется на практике. Поэтому было принято решение внести ее в ТК, который регулирует все формы трудовых отношений. Новая глава объединила в себе все положения о регулировании контрактной формы найма, которые до этого были отражены в Декрете Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» и других нормативных правовых актах. Разработка новой редакции ТК осуществлялась на протяжении четырех лет. Для этого была создана межведомственная рабочая группа из специалистов различных министерств (финансов, здравоохранения, образования, промышленности), представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры. Много существенных предложений, направленных на защиту прав работников, внесли профсоюзы. Когда же проект закона рассматривался в парламенте, его активно обсуждали депутаты.
 
Полная материальная ответственность для работающих по контракту, которая была предусмотрена ранее, отныне исключена?
Существенным изменением стало то, что для работающих по контракту, исключена полная материальная ответственность, которая ранее была предусмотрена Декретом «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». Существовала разница между теми, кто работает по контракту, и работающими по договорам найма на неопределенный срок — для первых эта норма действовала, причем в достаточно жесткой форме. В подобном подходе профсоюзы увидели социальную несправедливость. Вопрос рассматривался рабочей группой, которая готовила изменения в ТК, депутатами, и было принято решение, что в данном случае нормы должны быть одинаковыми для всех работников, независимо от вида трудового договора.Изменились ли правила продления контракта?
Теперь закреплена норма, что первый контракт у данного нанимателя заключается на один год. Это обоснованно, год — это тот период, когда наниматель может понять, насколько работник способен приносить пользу организации, а работник в свою очередь — оценить условия труда. Но по истечении годичного срока обе стороны должны принять решение. Если наниматель готов продлевать трудовые отношения, у него появляется обязанность продлить контракт сразу на 4 года человеку, у которого нет дисциплинарных взысканий. У работника в этой ситуации более выгодное положение — он может попросить заключить с ним контракт на меньший срок. Это желание должно быть выражено письменно. А наниматель должен оценить, устраивает ли его такой вариант. Когда заключается контракт, то и работник, и наниматель должны сознавать, кто и какие расчеты строит на этот период, и соответственно решать, какой срок удовлетворит обе стороны. Они должны договориться между собой, а учинение подписей под контрактом означает их согласие взять на себя обязательства сохранить трудовые отношения на определенный срок.

Придется ли подписывать новый контракт после вступления в силу обновленного ТК, и что это означает для работников: заключение нового контракта на новый срок или дополнительное соглашение в рамках действующего документа?
После вступления в силу нового кодекса несколько изменится сама форма контракта. При этом новая его редакция, сохранит все условия предыдущего. В целом документ становится более емким — в нем не будет подробного перечисления тех или иных условий, а будут ссылки на законодательство о труде. Это более удобный вариант. Работодатели должны были к 28 января привести все контракты в соответствие с законодательством и оформить дополнительные соглашения, в которых документ будет изложен в новой редакции. Это чисто техническая работа — приведение контракта в соответствие с новым законодательством, и против этого работник возражать не может, он обязан подписать дополнительное соглашение. Но возможно, наниматель одновременно будет предлагать и новые условия от себя. И право работника согласиться с этими изменениями или нет.

 
Новый Трудовой кодекс вступил в силу в Беларуси. Что изменится для работников и нанимателей?
Может ли работник проконтролировать, проходит ли эта процедура по всем правилам? Каким образом?
Прежде всего, нужно посмотреть форму контракта, которая утверждена постановлением Совета Министров в новой редакции, и сравнить ее с тем документом, что предлагает подписать наниматель. Если будут какие-то отличия, попросить разъяснений у специалиста-кадровика или представителя профсоюза. Важно одно: подписывая любой договор, его нужно предварительно прочитать. И контракты — не исключение.
 
По материалам агенства «Минск-Новости».
 
Теги: Минск
 
 
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Дополнительный отпуск для родителей, продление контракта до трех лет с добросовестными сотрудниками. Сегодня в Беларуси вступает в силу обновленный Трудовой...
 
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