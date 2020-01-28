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Террористы-водолазы атаковали нефтехранилища в Сирии

28.01.2020 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Террористы атаковали нефтяные объекты в Баньясе в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств, сообщает сирийское государственные агентство САНА со ссылкой на министерство нефти.

"Министерство нефти: террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе", - пишет агентство ТАСС. Уточняется, что взрывные устройства заложили водолазы.

По данным агентства, ремонтные бригады уже ведут работы и устраняют неполадки для возобновления работы нефтеналивной станции.
 
 
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Террористы атаковали нефтяные объекты в Баньясе в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств, сообщает сирийское государственные агентство САНА со ссылкой на...
 
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