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Террористы-водолазы атаковали нефтехранилища в Сирии
Источник материала: Партизан
Террористы атаковали нефтяные объекты в Баньясе в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств, сообщает сирийское государственные агентство САНА со ссылкой на министерство нефти.
"Министерство нефти: террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе", - пишет агентство
По данным агентства, ремонтные бригады уже ведут работы и устраняют неполадки для возобновления работы нефтеналивной станции.
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Террористы атаковали нефтяные объекты в Баньясе в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств, сообщает сирийское государственные агентство САНА со ссылкой на...
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