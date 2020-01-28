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Стало известно, сколько Минск потратит на защитные экраны для третьей ветки метро

28.01.2020 09:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже писали, что Турция поставит Беларуси (разумеется, не бесплатно) защитные экраны для третьей ветки метро. На новых станциях подземки первые экраны уже устанавливают – их конструкция разработана так, чтобы они синхронно открывались с дверями приезжающего вагона. Такой подход должен исключить случайные падения людей на рельсы. TUT.by подсчитал, сколько местный бюджет заплатит за турецкие экраны.

Судя по тендеру на сайте госзакупок, «Дирекция по строительству метрополитена» размещала закупку системы ДАС (дверей автоматических станционных) на 14 миллионов рублей. По результатам тендера, договор заключен с турецкой компанией Albayrak, которая специализируется на железнодорожной промышленности. Сумма закупки – 8,8 миллиона рублей (почти 4,1 миллиона долларов). Среди участников тендера также была китайская компания, которая предложила цену в 8,9 миллиона рублей.

В четыре комплекта, которые турецкая компания поставляет для Минска, входит 160 дверей. По 40 штук на каждую станцию – 20 с одной стороны платформы и 20 с другой.

На сайте турецкой компании размещено не так уж и много готовых проектов. Там можно найти примеры автоматических дверей для трамвайных остановок в турецком городе Эскишехир, а также для Стамбульского метро.

По данным из свежей инвестпрограммы Минска, на первый участок третьей линии метро в 2020 году предусмотрено 222 миллиона 750 тысяч рублей, из которых 200 миллионов – это кредитные средства, остальное – бюджет города.

Напомним: пока стадион «Динамо» строился, мы рассказывали, что для него захотели купить 20 флагштоков. Стоимость одного такого флагодержателя дошла до 55 тысяч рублей. Всего на флагштоки ушло миллион и 100 тысяч рублей, или чуть больше 552 тысяч долларов. Журналист Виктор Малишевский в беседе с KYKY так прокомментировал эту трату: «Да, такие флагштоки, из такого материала действительно столько стоят. То есть деньги действительно ушли на флагштоки, но остался вопрос – зачем нам такие? Вроде бы, потому что их не надо красить. Серьёзно? В это была проблема на полмиллиона долларов? Сэкономили на краске? Нам давно уже никто не объясняет, почему они это делают.

Меня мучает вопрос: тот идиот, который придумал поставить на стадион флагштоки за полмиллиона долларов, – почему он не решил, что они должны быть из платины? Тоже ведь можно не красить. И купили бы! Понимали бы, что это идиотизм, но купили бы. Вот главная проблема страны. Но не только нашей».

Читайте по теме: Миллионы из воздуха. Как Беларусь тратит деньги, и почему так много?

 
Теги: Минск
 
 
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Мы уже писали, что Турция поставит Беларуси (разумеется, не бесплатно) защитные экраны для третьей ветки метро. На новых станциях подземки первые экраны уже...
 
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