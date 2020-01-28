﻿ Теперь через смартфон в Windows 10 можно звонить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь через смартфон в Windows 10 можно звонить

28.01.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Microsoft начала внедрение функции звонков со смартфона через приложение Your Phone для Windows 10. Об этом сообщает Gizchina.


Ранее этот режим был доступен только для участников программы тестирования Windows Insiders, а теперь — для всех пользователей. Приложение доступно для смартфонов под управлением iOS и Android. Впрочем, все «фишки» пока работают только на Android-смартфонах вроде топового Galaxy Note10 от Samsung.

Your Phone позволяет принимать и совершать вызовы, а также сбрасывать звонки с компьютера, даже если смартфон находится вдали от вас. Правда, звонок все равно выполняется на мобильном устройстве, а на ПК транслируется звук. Чтобы эта функция работала, необходимо, что бы компьютер и смартфон находились в одной Wi-Fi-сети.

Кроме того, приложение позволяет управлять смартфоном через ноутбуки с сенсорным дисплеем. В Gizchina пишут, что это «спасает пользователей от стресса, связанного с использованием одновременно нескольких девайсов».

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки:

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее этот режим был доступен только для участников программы тестирования Windows Insiders, а теперь - для всех пользователей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обновлённый Трудовой кодекс вступает в силу 28 января: что изменится для белорусов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика