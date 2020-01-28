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Теперь через смартфон в Windows 10 можно звонить
Источник материала: Tut.by
Microsoft начала внедрение функции звонков со смартфона через приложение Your Phone для Windows 10. Об этом
Ранее этот режим был доступен только для участников программы тестирования Windows Insiders, а теперь — для всех пользователей. Приложение доступно для смартфонов под управлением iOS и Android. Впрочем, все «фишки» пока работают только на Android-смартфонах вроде топового Galaxy Note10 от Samsung.
Your Phone позволяет принимать и совершать вызовы, а также сбрасывать звонки с компьютера, даже если смартфон находится вдали от вас. Правда, звонок все равно выполняется на мобильном устройстве, а на ПК транслируется звук. Чтобы эта функция работала, необходимо, что бы компьютер и смартфон находились в одной Wi-Fi-сети.
Кроме того, приложение позволяет управлять смартфоном через ноутбуки с сенсорным дисплеем. В Gizchina пишут, что это «спасает пользователей от стресса, связанного с использованием одновременно нескольких девайсов».
Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки:
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Ранее этот режим был доступен только для участников программы тестирования Windows Insiders, а теперь - для всех пользователей.
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