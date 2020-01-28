Белорусы сплачиваются благодаря тому, что чувствуют себя гражданами независимой страны. Об этом 26 января в программе “Контуры” на ОНТ заявил заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

Андрей Кунцевич рассказал, что по его мнению помогает укреплять единство, сплоченность общества. “Как мне кажется, это белорусская государственность и чувство того, что мы — граждане Беларуси, независимой страны”, — сказал он.

“История предоставила нам уникальный шанс реализовать свое желание ”людзьмi звацца» в высшей форме национальной государственности. Но мало страну создать. Необходимо сохранять и укреплять ее независимость и суверенитет», — продолжил замглавы Администрации Президента. “Очень важно осознавать, что независимость страны отстаивают не на площадях и митингах, а, к примеру, в поле за штурвалом комбайна, в заводском цеху у станка, у школьной доски. Одним словом, через созидание и труд, что неоднократно подчеркивал Глава государства”, — напомнил Андрей Кунцевич.

За последние десятилетия Беларусь прошла серьезный путь в своем развитии, заметно изменилось качество жизни людей. Появились и новые вызовы, в том числе в медиасфере. Ранее она была полем деятельности журналистов-профессионалов. “Сегодня рамки этой профессии серьезно размыты. При этом мы по инерции продолжаем полагаться на профессионализм, ответственность создателей информационного продукта. Хотя профессионализма, быть может, там и нет. Противопоставить этому можно в первую очередь открытый диалог с людьми и справедливую государственную политику, которая, как подчеркивает Президент, должна идти от жизни”, — отметил замглавы Администрации.

Чтобы наладить такой открытый диалог между властью и населением в Беларуси практикуют приемы граждан, прямые телефонные линии и т. д. “Мы активно ищем различные формы. К сожалению, полного удовлетворения у меня результаты этой работы сегодня не вызывают. Есть отдельные примеры поверхностного отношения и формализма, что в принципе недопустимо”, — посетовал Андрей Кунцевич.

Работу идеологической вертикали в Беларуси корректирует с учетом современных реалий. Недавно на уровне Главы Администрации Президента обсуждались вопросы деятельности информационных групп. В итоге ряд поручений сейчас отрабатывает Академия управления при Президенте. По словам Андрея Кунцевича, в прошлом году в Администрацию поступило более 26 тыс. обращений. Многие из них послужили основой для принятия управленческих решений. Ярким примером он назвал и сегодняшнее общественное обсуждение проекта нового КоАП.

В 2020 году в Беларуси пройдут президентские выборы. Отвечая на вопрос об активности политических партий, замглавы Администрации Президента назвал нормальным некое оживление в их среде во время избирательных кампаний. “По большому счету это их основная задача — бороться за власть. Другой вопрос, что в межвыборный период многие из них себя практически не проявляют, либо их идеологическая платформа не находит живого отклика у людей. Отсюда и низкие рейтинги у избирателей”, — констатировал он.

“Сегодня многие говорят, что потенциал политических партий используется не в полной мере. Вполне возможно, что нам необходимо серьезно задуматься над модернизацией партийной системы. Думаю, что это тема для обсуждения на парламентских и экспертных площадках”, — подытожил заместитель Главы Администрации Президента.

БЕЛТА