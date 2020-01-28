Поток грузовых автомобилей через белорусскую границу в 2019 году вырос

Связано это в том числе с изменениями в работе пункта пропуска «Козловичи», рассказал в эфире "Беларусь 1" председатель ведомства Юрий Сенько.

«Грузовой комплекс «Козловичи» взял на себя практически четверть из более чем 2 млн транспортных средств, которые у нас были оформлены», - со ссылкой на Юрия Сенько сообщает БЕЛТА .

Увеличению потока грузовых автомобилей способствовал принцип одного окна. Таможня в пункте пропуска оформляет и товаросопроводительные документы, и паспорт водителя, предъявляющего их.

Всего за 2019 год через белорусскую границу на ввоз и вывоз перемещено 111 млн т товаров, что на 3,2 млн т меньше показателей 2018 года: в основном за счет снижения транзита угля из России железнодорожным транспортом.

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