|
Поток грузовых автомобилей через белорусскую границу в 2019 году вырос
28.01.2020 10:09 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Связано это в том числе с изменениями в работе пункта пропуска «Козловичи», рассказал в эфире "Беларусь 1" председатель ведомства Юрий Сенько.
«Грузовой комплекс «Козловичи» взял на себя практически четверть из более чем 2 млн транспортных средств, которые у нас были оформлены», - со ссылкой на Юрия Сенько сообщает
Увеличению потока грузовых автомобилей способствовал принцип одного окна. Таможня в пункте пропуска оформляет и товаросопроводительные документы, и паспорт водителя, предъявляющего их.
Всего за 2019 год через белорусскую границу на ввоз и вывоз перемещено 111 млн т товаров, что на 3,2 млн т меньше показателей 2018 года: в основном за счет снижения транзита угля из России железнодорожным транспортом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный таможенный комитет отмечает в 2019 году рост числа оформлений грузовых автомобилей на границе на 22,5 тыс. по сравнению с показателем 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)