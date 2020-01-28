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Новый Volkswagen Caddy готовится к дебюту

28.01.2020 10:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В следующем месяце Volkswagen проведет премьеру нового Caddy — первые тизеры будущего «каблучка» были обнародованы в декабре, а накануне немцы поделились новой порцией дизайнерских «зарисовок» модели пятого поколения.


Судя по обнародованным изображениям, из особенностей внешности нового Caddy станут светодиодные бумеранги ходовых огней в передней оптике, узкие вертикальные задние фонари, более агрессивный передний бампер с массивным передним воздухозаборником с сотовой структурой и характерные выштамповки по бокам. Увеличится диаметр колесных дисков, укрупнится колесная база да и сам «каблучок» превзойдет нынешнюю модель по всем направлениям и получит более вместительный салон.


Подробностей о новом Caddy, в основу которого ляжет модульная платформа MQB, пока немного, но известно, что в гамме будут как грузопассажирские версии со стандартной колесной базой, так и утилитарные грузовые варианты с увеличенной базой. Также обещаны комплекс современных электронных помощников и новые дизельные и бензиновые моторы с 48-вольтовой «мягкогибридной» надстройкой.

Все подробности о новом поколении Caddy не за горами — премьера «каблучка» состоится в конце февраля.

 
 
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В следующем месяце Volkswagen проведет премьеру нового Caddy - первые тизеры будущего «каблучка» были обнародованы в декабре, а накануне немцы поделились новой порцией...
 
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