Новый Volkswagen Caddy готовится к дебюту

Источник материала: Tut.by

В следующем месяце Volkswagen проведет премьеру нового Caddy — первые тизеры будущего «каблучка» были обнародованы в декабре, а накануне немцы поделились новой порцией дизайнерских «зарисовок» модели пятого поколения.





Судя по обнародованным изображениям, из особенностей внешности нового Caddy станут светодиодные бумеранги ходовых огней в передней оптике, узкие вертикальные задние фонари, более агрессивный передний бампер с массивным передним воздухозаборником с сотовой структурой и характерные выштамповки по бокам. Увеличится диаметр колесных дисков, укрупнится колесная база да и сам «каблучок» превзойдет нынешнюю модель по всем направлениям и получит более вместительный салон.





Подробностей о новом Caddy, в основу которого ляжет модульная платформа MQB, пока немного, но известно, что в гамме будут как грузопассажирские версии со стандартной колесной базой, так и утилитарные грузовые варианты с увеличенной базой. Также обещаны комплекс современных электронных помощников и новые дизельные и бензиновые моторы с 48-вольтовой «мягкогибридной» надстройкой.

Все подробности о новом поколении Caddy не за горами — премьера «каблучка» состоится в конце февраля.