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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии

28.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии

Коронавирус нового типа 2019-nCoV добрался до Германии.

Заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

О первом в Германии случае заражения коронавирусом нового типа сообщил в ночь на 28 января представитель Министерства здравоохранения федеральной земли Бавария. Пациент изолирован и находится в хорошем состоянии. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.

Министерство здравоохранения Баварии проведет пресс-конференцию утром 28 января. Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей федеральной земли.

Как сообщалось, первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения.

По состоянию на 28 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено более чем у 4,5 тыс. человек, число скончавшихся достигло 106 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах Хубэя. Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Республике Корея и Японии.

Всемирная организация здравоохранения пока отказывается объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. ВОЗ объясняет это решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая. Однако генеральный директор организации Тедрос Адханом 26 января отправился в КНР для консультаций с правительством и экспертами в медицинской сфере.

https://www.belta.by
 
 
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Коронавирус нового типа 2019-nCoV добрался до Германии. Заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle. О первом...
 
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