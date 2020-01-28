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В бюджет Беларуси в 2019 году поступило более $4,5 млрд таможенных платежей

28.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 4 с половиной миллиардов долларов таможенных платежей поступило в бюджет Беларуси в прошлом году. Об этом доложили президенту республики Александру Лукашенко. Он напомнил: таможенникам ставили задачу увеличить поступления в бюджет, сообщает «МИР 24».

«Формирование доходной части бюджета в плане моих поручений в конце прошлого года. Вы знаете о чем идет речь. Я хотел бы услышать, как сработало ваше ведомство. Было поручение вам, было поручение правительству о дополнительных доходах республиканского бюджета вам и непосредственно премьер-министру», – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко заверил, что подробно деятельность таможенных органов рассмотрит в ближайшее время. Всего за прошлый год через белорусскую границу было перемещено более 110 миллионов тонн товаров.

  



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О поступлениях в бюджет страны доложили президенту республики Александру Лукашенко.
 
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