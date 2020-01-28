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Пропавшая в Мексике актриса Андрейченко вышла на связь
28.01.2020 10:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Российская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая в Мексике несколько дней назад, вышла на связь и объяснила свое исчезновение. Соответствующая публикация появилась на ее официальной странице в Instagram.
Как сообщалось ранее, Андрейченко
В своем видеообращении актриса отметила, что в последнее время слишком много работала, в связи с чем решила «освободиться и набраться сил».
Как оказалось, последние дни Андрейченко провела в «специальном поселении» в джунглях, где проходят встречи с «духовными лидерами» из разных стран.
Актриса отметила, что перед поездкой выключила свой мобильный телефон, чтобы ее никто не беспокоил.
Отметим, что ранее местонахождение Андрейченко также
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Как оказалось, последние дни Андрейченко провела в «специальном поселении» в джунглях, где проходят встречи с «духовными лидерами» из разных стран.
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