Пропавшая в Мексике актриса Андрейченко вышла на связь

Российская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая в Мексике несколько дней назад, вышла на связь и объяснила свое исчезновение. Соответствующая публикация появилась на ее официальной странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, Андрейченко пропала без вести 25 января в курортном городе Канкун. В середине дня она уехала от подруги, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими.

В своем видеообращении актриса отметила, что в последнее время слишком много работала, в связи с чем решила «освободиться и набраться сил».

Как оказалось, последние дни Андрейченко провела в «специальном поселении» в джунглях, где проходят встречи с «духовными лидерами» из разных стран.

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Актриса отметила, что перед поездкой выключила свой мобильный телефон, чтобы ее никто не беспокоил.

Отметим, что ранее местонахождение Андрейченко также пытались установить представители российского посольства в Мексике.