11-кратную чемпионку мира оправдали по допинговому делу. Стероид попал в нее во время секса

Источник материала: Tut.by

11-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Винсен-Лапойнт полностью оправдана по допинговому делу, сообщает Radio Canada.



Фото: Radio Canada

19 августа 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) объявила о временном отстранении канадки. Причиной стала положительная допинг-проба, показавшая наличие в ее организма лигандрола — легкого аналога стероидов.

Винсен-Лапойнт сумела доказать, что допинг попал в ее организм «после обильного обмена жидкостями с ее парнем». Отметим, что изначально молодой человек отказывался признавать это, но позже все же сдал свои волосы на анализ, в которых эксперты тоже обнаружили тот самый препарат. Уже бывший парень сообщил, что действительно принимал его для лечения. Также он отметил, что принимал и другие запрещенные в спорте вещества.

Интересно, что женское каноэ ранее не было включено в программу Олимпийских игр, но в Токио-2020 состоится дебют этой дисциплины. И теперь Лоренс сможет выступить за свою страну.