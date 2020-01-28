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11-кратную чемпионку мира оправдали по допинговому делу. Стероид попал в нее во время секса

28.01.2020 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Винсен-Лапойнт полностью оправдана по допинговому делу, сообщает Radio Canada.


Фото: Radio Canada

19 августа 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) объявила о временном отстранении канадки. Причиной стала положительная допинг-проба, показавшая наличие в ее организма лигандрола — легкого аналога стероидов.

Винсен-Лапойнт сумела доказать, что допинг попал в ее организм «после обильного обмена жидкостями с ее парнем». Отметим, что изначально молодой человек отказывался признавать это, но позже все же сдал свои волосы на анализ, в которых эксперты тоже обнаружили тот самый препарат. Уже бывший парень сообщил, что действительно принимал его для лечения. Также он отметил, что принимал и другие запрещенные в спорте вещества.

Интересно, что женское каноэ ранее не было включено в программу Олимпийских игр, но в Токио-2020 состоится дебют этой дисциплины. И теперь Лоренс сможет выступить за свою страну.

 
 
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Мужчина сообщил, что действительно принимал его для лечения.
 
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