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11-кратную чемпионку мира оправдали по допинговому делу. Стероид попал в нее во время секса
Источник материала: Tut.by
11-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Винсен-Лапойнт полностью оправдана по допинговому делу,
19 августа 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) объявила о временном отстранении канадки. Причиной стала положительная допинг-проба, показавшая наличие в ее организма лигандрола — легкого аналога стероидов.
Винсен-Лапойнт сумела доказать, что допинг попал в ее организм «после обильного обмена жидкостями с ее парнем». Отметим, что изначально молодой человек отказывался признавать это, но позже все же сдал свои волосы на анализ, в которых эксперты тоже обнаружили тот самый препарат. Уже бывший парень сообщил, что действительно принимал его для лечения. Также он отметил, что принимал и другие запрещенные в спорте вещества.
Интересно, что женское каноэ ранее не было включено в программу Олимпийских игр, но в Токио-2020 состоится дебют этой дисциплины. И теперь Лоренс сможет выступить за свою страну.
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Мужчина сообщил, что действительно принимал его для лечения.
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