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СМИ рассекретили список недвижимости "узбекской принцессы" в Великобритании

28.01.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В список недвижимости, принадлежащей Гульнаре Каримовой в Великобритании, входят особняк в графстве Суррей и две квартиры в престижных районах Лондона общей стоимостью 40 млн фунтов стерлингов ($52 млн).


Гульнара Каримова на фоне усадьбы Gorse Hill. Коллаж с сайта Thetimes.co.uk

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, именно эти объекты пытаются изъять в свою пользу власти Соединенного Королевства.

По сообщению Daily Mail, британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO) назвало принадлежащие Каримовой объекты изданию Gazette. 

В Суррее она владеет поместьем Gorse Hill Manor, которое приобрела в 2010 году за 18 млн фунтов ($23,5 млн). Сегодня этот объект стоит 30 млн фунтов ($39 млн). Усадьба была построена в 1912 году, на территории имеется озеро для лодочных прогулок и сады площадью около 70 тысяч квадратных метров. 

По соседству с особняком «узбекской принцессы» расположены особняки влиятельных богачей, в частности, неподалеку находится владение султана Брунея.

В столице Великобритании у дочери первого президента Узбекистана есть две квартиры – в районе Мейфэр стоимостью 8 млн ($10,4 млн) и в районе Белгравия стоимостью 2 млн фунтов ($2,6 млн).

В октябре 2018 года SFO подало иск об изъятии активов, включая три объекта недвижимости, приобретенных Каримовой на доходы от коррупционной деятельности. Однако какие именно объекты имелись в виду, тогда не сообщалось.

В июле 2017 года Генеральная прокуратура Узбекистана завела на Каримову второе дело, в рамках которого она обвинялась в легализации активов в зарубежных странах. Уточнялось, что в Великобритании у бизнес-леди имеются денежные средства в размере 4,2 млн фунтов ($5,5 млн), а также дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн фунтов ($30 млн). 

В числе британских активов в СМИ упоминались лишь «первый, третий и четвертый этажи – все в одном подъезде – четырехэтажного дома по адресу: 25, Chesham Street» в Лондоне.


В прошлом году власти Франции заявили, что передадут Узбекистану деньги, вырученные от продажи ее имущества. Речь идет о трех объектах – квартире в Париже, вилле в районе Сен-Тропе и замке в парижском пригороде. 

Известно, что парижская квартира уже была продана с аукциона за 14 млн евро, – в два с лишним раза ниже цены покупки. Часть от конфискованных «средств Каримовой» – 2 млн евро – уйдет на компенсацию расходов следствия. О репатриации средств пока не сообщалось.

Прокуратура Швейцарии также готова вернуть замороженные на счетах швейцарских банков средства узбекской бизнес-леди. Однако активы будут переданы Узбекистану при определенных условиях: Ташкент должен гарантировать, что процедура возвращения средств будет прозрачной, деньги принесут пользу населению или развитию страны и не попадут в незаконный оборот.

Несколько лет назад против Гульнары Каримовой в Узбекистане возбудили два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по этим двум делам составила 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долларов США, 26,1 млн евро.
 
 
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В список недвижимости, принадлежащей Гульнаре Каримовой в Великобритании, входят особняк в графстве Суррей и две квартиры в престижных районах Лондона общей...
 
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