Властелин помоста. Труд и слава Леонида Жаботинского

Источник материала: Аргументы и факты

Последнее обновление - 14 января 2016 года

Леонид Иванович Жаботинский, украинский советский штангист, выступавший в супертяжёлом весе, родился 28 января 1938 года.

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До спортивного зала им. Л. Жаботинского в Запорожье я добиралась по проспекту Ленина - как сказали местные жители, самому протяжённому в Европе (11 км). За окном машины мелькают колонны областной филармонии, где молодой Леонид познакомился с Раей, соседкой по креслу, и пригласил её на свидание. «Гуляли в Дубовой роще. Хорошая девушка», - написал тогда спортсмен в дневнике. Они вместе уже более полувека. На Олимпиаду в Токио, прославившую 26-летнего Жаботинского на весь мир, Рая провожала мужа с их первенцем, трёхлетним Русланом на руках. Жаботинский ехал «вторым номером» - звездой был Юрий Власов, уже имевший титул чемпиона римской Олимпиады. В тяжёлой атлетике тогда было троеборье - жим, рывок, толчок. Сумма результатов и давала «золото».



Леонид Жаботинский (слева) и Юрий Власов - между ними разыгралась драматическая дуэль на Олимпиаде в Токио. Фото: Из личного архива

На последнем этапе, в толчке, Жаботинский отставал от Власова почти на 10 кг и пошёл ва-банк - заказал 217,5 кг, тем самым замахнувшись на мировой рекорд. Однако с первой попытки этот вес ему не дался. Власов, у которого была последняя попытка, вызов противника принял, но гигантская стальная масса не покорилась и ему. Впрочем, он был уверен, что «золото» у него в кармане: казалось невероятным, что Жаботинский всё-таки отыграет разницу, толкнув 217,5 кг, ведь в первой попытке он поднял этот вес лишь выше колен и бросил. Зрители, как и Власов, были уверены, что он чемпион, некоторые даже потянулись к выходу. В это время Леонид сердито сбросил с себя плед, поднялся на помост, взялся за гриф штанги, ещё тёплой от рук Власова, и… поднял рекордный вес. Да ещё с улыбкой. Крик тренера Жаботинского: «Он же олимпийский чемпион!» - и окаменевший Власов, ещё минуту назад считавший, что «золото» - его. Он уже ничем не мог ответить - его попытки были исчерпаны.



Советские тяжелоатлеты Юрий Власов, Леонид Жаботинский и американец Норберт Шеманский (слева направо) во время вручения наград на XVIII Олимпийских играх в Токио. 1964 год. Фото: РИА Новости / Сергей Ильин

Спустя годы в книге «Справедливость силы» Юрий Власов расскажет, что после награждения в сердцах выкинул серебряную медаль в окно своего номера в Олимпийской деревне. Из большого спорта он уйдёт. А Жаботинский на следующей Олимпиаде в Мехико в 1968 г. подтвердит свой чемпионский титул. «Какое-то время я был тенью Власова, вечным вторым номером, хотя ощущал, что способен побороться за «золото», - рассказывает мне Леонид Иванович. - На Олимпиаду в Токио в нашем весе должен был ехать только один человек. Меня спасли американцы - они решили выставить против Власова двоих спортсменов. Значит, и мы должны были выставить двоих. Я отправился в Токио без парадной олимпийской формы, поскольку для меня её не шили, - потом доставили на самолёте из Москвы. На тренировках сорвал плечо. На решающее выступление боль блокировали уколами. Но в первом подходе к 217,5 кг плечо подвело. А в последней, решающей попытке сказал себе: не подниму - цена мне копейка, подниму - «золото». Я шёл к этому 9 лет, перетаскал 70 000 тонн железа. И сдаться? Нет!» Одна из газет тогда написала: «Кто не видел поединка Власова и Жаботинского, тот не видел Олимпиады».



Могучее трио. Слева направо Алексей Медведев, Юрий Власов, Леонид Жаботинский. Фото: Из личного архива

Гонки на джипах

Мы заходим в спортзал, где тренируются ребята. Многие на вид отнюдь не силачи. «И у меня до знакомства со штангой были заурядные физические данные. Я использовал хитрый трюк: занимался в нескольких атлетических секциях, чтобы чаще выезжать на сборы, - там хорошо кормили. Детство у меня было послевоенное, отец - фронтовик, работал на Харьковском тракторном заводе, семья наша жила в бараке. Но сколько у нас, ребят, было энтузиазма, желания заниматься спортом! Мы хотели быть сильными. Уверен, атлетизм в человеке - не наследственное. В расцвете карьеры я весил 180 кг, а мой отец в это же время - в два раза меньше». К слову, Жаботинский имеет рекордный для чемпиона-тяжелоатлета рост - 193 см - и 48-й размер обуви. При этом он всегда был подвижен: как-то на сборах, которые проходили по соседству с хоккейной командой «Спартак», на стометровке не уступил знаменитому Вячеславу Старшинову.



Двукратный олимпийский чемпион, штангист Леонид Жаботинский и двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Вячеслав Старшинов. 1968 год. Фото: РИА Новости / Дмитрий Донской

Правда, в самолётах рост доставлял ему неудобство, и обычно командир самолёта разрешал чемпиону лететь в отсеке для отдыха экипажа. В своей первой машине, «Запорожце», ему пришлось убрать переднее сиденье и управлять авто с заднего. При громадной славе, когда все хотели усадить чемпиона за стол и выпить за его здоровье, беда алкоголизма Жаботинского обошла. Как? «Сила воли», - говорит он. Да и воспитание сказалось: детство Леонид Иванович провёл в казачьей станице, пока батя воевал, его воспитывал дед. Та закваска порой сильно удивляла окружающих: в ресторане вместо чёрной икорки он мог попросить чёрного хлеба с солью и постным маслом.

Ключевое слово в рецепте успешной спортивной карьеры у Леонида Ивановича - «труд»: «Свою работу я обычно выполнял в шерстяном костюме. За тренировку поднимал минимум 24 тонны веса. Под занавес делал несколько приседаний с 250-килограммовой штангой на плечах. В раздевалке снимал костюм и… выкручивал его. Он был мокрый, словно я в нём искупался. Правда, в какой-то момент ритм сменился. Остальные атлеты потели со штангой, а я мог играть в настольный теннис. Начальство этого не понимало. Дважды хотели выгнать из сборной Союза - мол, не тренируюсь. Но я рекорды продолжал ставить. В какой-то момент мышцы достигают такой кондиции, что требуют меньших тренировок. И все победы зависят прежде всего от головы».

Может, поэтому его любимая игра - шахматы. Леонид Иванович вспоминает, что однажды ему даже довелось сразиться с чемпионом мира по шахматам Спасским. Большое место в его жизни занимает музыка, любит русские и цыганские романсы, сам прекрасно поёт. Увлекается автогонками. В 65 лет выиграл международное ралли на джипах в Испании.



Леонид Жаботинский нёс знамя страны на двух Олимпийских Играх. Фото: Из личного архива

Честная сила

Характер у чемпиона норовистый. В Японии на закрытии Игр он нёс флаг страны и не склонил его перед императором, вызвав скандал. «Самый сильный человек планеты и гражданин самой сильной страны в мире не должен склонять флаг державы перед чьим-то императором», - объяснял спортсмен в Москве во время разбора полётов. На Олимпиаду в Мексику он приехал с болями в спине. Лечили позвоночник, а оказалось, что у Жаботинского камень в почке. Но сложную операцию сделали уже после. А там, на олимпийском помосте, боль приходилось превозмогать. Восстановившись после операции на почке, он поставил ещё несколько мировых рекордов, уйдя из спорта непобеждённым в 1975 г.



Было и думы - Леонид Иванович в своём кабинете. Фото: АиФ / Мария Позднякова

Знакомый, узнав, что я еду к Жаботинскому, воскликнул: «Когда я ходил в детский садик, мы, мелюзга, увидев крупного человека, называли его Жаботинским!» Другой коллега сказал: «Это же кумир моего отца!» И я спрашиваю спортивного кумира не одного поколения:

- Почему сейчас нет имён наших тяжелоатлетов, которые знала бы вся страна? Да и сам вид спорта не так популярен?

- Всё портят запрещённые препараты. «Железная игра» перестаёт быть честной. Мы выигрывали поединок со штангой ценой собственных усилий, хотя нас и тогда, конечно, проверяли на допинг, ведь «химия» уже существовала. Но я себя от этого берёг. Зараза пошла с Запада, из Америки. Недавно тяжёлую атлетику из-за допинг-скандалов предлагали исключить из олимпийской программы. Больно. Спорт всё больше ассоциируется с деньгами. Люди делают ставку на «химию», а не на честную силу. Смысл спорта теряется.



Легендарный чемпион и юная спортсменка, которая трениуется в спортзале его имени. Фото: АиФ / Мария Позднякова

- Скучаете по помосту?

- Столько лет прошло, а я всё соревнуюсь - во сне. Подхожу к снаряду с рекордным весом. Беру его на грудь и слышу, как учащается биение моего сердца. Говорю себе, как Гагарин: «Поехали!» - и поднимаю штангу над головой! А дальше как у Высоцкого:

«... ещё одно последнее мгновенье,

И брошен наземь мой железный бог…

Я выполнял обычное движенье

С коротким злым названием «рывок».