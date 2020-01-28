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Назначен новый директор детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак»

28.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен новый директор детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак»
Назначен новый директор детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак»Директором КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» назначен Игорь Леонидович Невар.

Родился в Пинске в 1964 году. В 1987-м окончил Гродненский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Имеет богатый опыт практической и руководящей работы в здравоохранении.

С 2013 по 2016 годы, до избрания депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лунинецкому избирательному округу № 13, возглавлял коллектив УЗ «Лунинецкая центральная районная больница».

 
 
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> Директором КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» назначен Игорь Леонидович Невар. Родился в Пинске в 1964 году. В 1987-м окончил...
 
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