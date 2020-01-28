Белорусские турфирмы отменяют поездки в Китай из-за эпидемии коронавируса

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Так, в компании «Интерлюкс Тур» решили отменить тур в Китай с вылетом 9 марта. Ожидалось, что в группе будут туристы из Беларуси, Литвы, Латвии и России, туроператором был внесен авиакомпании депозит. «Однако мы пошли на то, чтобы понести затраты и отменили авиабилеты», - отметила представитель турфирмы.

Туристам компенсировали все уплаченные деньги, желающим предложили перенести поездку в Китай на май. При этом всех туристов предупредили, что если ситуация с коронавирусом сохранится, то все компенсируется.

Аннулировали туры в Китай также в компании «Энивей Трэвел». Туристы должны были лететь в марте-апреле. С каждым клиентом вопрос решается индивидуально - возврат денежных средств или альтернативные направления, пояснили в компании

В то же время некоторые компании, которые организуют поездки в Китай, сообщили, что никаких изменений в их работе нет.

Главный юрисконсульт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Минспорта и туризма Александр Кречетов сообщил, что за последнее время в в ведомство поступило около 15 звонков по поводу поездок в Китай.

Люди просят проконсультировать, ехать ли им или воздержаться от путешествия и как обратиться в компанию, чтобы выйти с минимальными потерями.

Александр Кречетов отметил, что Минспорт взаимодействует с другими заинтересованными госорганами и будет размещать актуальную информацию о посещения Китая на своем сайте.