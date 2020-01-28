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Xiaomi закрывает свои магазины в Китае из-за коронавируса
Источник материала: Tut.by
Из-за распространяющегося по всему миру коронавируса Xiaomi заявила о готовности сотрудничать с властями и на время закрыла в Китае сеть собственных фирменных магазинов. Об этом
С 28 января по 2 февраля розничные магазины производителя по всему Китаю будут находиться на карантине. Предполагается, что они откроются 3 февраля, но при необходимости карантин может быть продлен.
В своем сообщении представители Xiaomi заявили, что в это время приобрести их гаджеты получится в онлайн-магазине или через приложение. С доставкой обещают не затягивать. Если покупателям понадобится сервисное обслуживание, то связаться с компанией можно по специальному номеру.
Напомним: всего на данный момент
Количество погибших возросло до 106 человек, из них 26 человек умерли за последние сутки. 60 человек были выписаны. Но неизвестно, выздоровели они или просто у пациентов не подтвердился коронавирус.
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С 28 января по 2 февраля розничные магазины производителя по всему Китаю будут находиться на карантине.
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