Xiaomi закрывает свои магазины в Китае из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Из-за распространяющегося по всему миру коронавируса Xiaomi заявила о готовности сотрудничать с властями и на время закрыла в Китае сеть собственных фирменных магазинов. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.



Фото: Reuters

С 28 января по 2 февраля розничные магазины производителя по всему Китаю будут находиться на карантине. Предполагается, что они откроются 3 февраля, но при необходимости карантин может быть продлен.

В своем сообщении представители Xiaomi заявили, что в это время приобрести их гаджеты получится в онлайн-магазине или через приложение. С доставкой обещают не затягивать. Если покупателям понадобится сервисное обслуживание, то связаться с компанией можно по специальному номеру.

Напомним: всего на данный момент зафиксировано 4515 подтвержденных случаев заболевания в 30 провинциях и муниципалитетах Китая, 976 человек находятся в тяжелом состоянии. У 6793 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 44 132 человека проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными.

Количество погибших возросло до 106 человек, из них 26 человек умерли за последние сутки. 60 человек были выписаны. Но неизвестно, выздоровели они или просто у пациентов не подтвердился коронавирус.

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