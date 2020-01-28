Мировая мода вывела на подиум 70-летних моделей в стрингах

Источник материала: Ежедневник





На выставке Interfiliere Paris 2020, которая прошла на днях в Париже, впервые эротичное женское белье, начала демонстрировать модель 70-летнего возраста. Переймет ли Беларусь этот опыт?

Не успела еще набрать обороты тенденция бодипозитива, как мировая индустрия моды сделала новый шаг по стиранию всяких границ в стремлении к красоте и сексуальности. На прошедшей выставке нижнего женского белья Interfiliere Paris 2020, на подиум во время показа перспективных коллекций впервые вышла модель 70-летнего возраста. Женщина показала на себе не только элегантный пеньюар, но и сексуальное полупрозрачное белье, в том числе трусики танга и стринги, которые ориентированы на молодую аудиторию. На тему о том, приживется ли новая тенденция в Беларуси, мы побеседовали в главным художником СП ЗАО «Милавица» Надеждой Пласконной, которая только вернулась с выставки Interfiliere Paris 2020.

- Скажите, какая реакция была у посетителей выставки, когда на подиум в белье вышла 70-летняя женщина?

- Сразу отмечу, что женщина, несмотря на свой возраст, была в хорошей форме, и довольно красивой. Кроме того, на такой выставке нет случайных зевак, все профессионалы, которые приходят не просто поглазеть. Но все равно, у многих появление модели в таком возрасте первоначально вызвало шок, хотя потом европейская толерантность все же взяла вверх. Ведь девизом прошедшей выставки было то, что свободно и сексуально женщина должна себя чувствовать в любом возрасте. Поэтому впервые на Interfiliere Paris на подиум вышли 17-летние модели, и 45-летние и даже 70-летняя. Однако терпимость терпимостью, но было интересно понаблюдать за реакцией мужчин: молодых моделей они провожали взглядом от начала до конца, а вот на пожилую осматривали лишь мельком.

- Мы привыкли, что чем старше женщина, тем более закрытое и теплое белье она носит. А тут танга, стринги – оправдано ли это?

- Все зависит от здоровья. Если женщина, несмотря на свой возраст, хорошо выглядит, если здоровье ей позволяет носить трусики танга, и она хочет чувствовать себя раскованной и сексуальной, то почему бы и нет? Конечно, не все отнесутся к этому однозначно, но ведь красивое белье женщина надевает в первую очередь для себя, и конечно для своего мужчины.

- Являясь ведущим производителем нижнего белья в СНГ, «Милавица» всегда старается быть в тренде: продвигает бодипозитив, в 2019 году даже впервые стала использовать темнокожую модель. Означает ли это, что в 2020 году мы увидим красивое белье «Милавица» и на 70-летней модели?

- Выставка Interfiliere Paris обозначает ключевые мировые тренды в сфере женского белья, поэтому она очень важна для производителей, в том числе и для «Милавицы». Но каждый производитель все равно эти тренды потом адаптирует под рынки, на которых работает. В Европе женщины не только более раскованы, они еще финансово более независимы и обеспечены. Если зайти в Париже в магазин женского белья, то можно увидеть, как пожилые женщины покупают там по несколько комплектов за раз. В ЕС выйдя на пенсию, большинство женщин начинают активную жизнь: много путешествуют и совершают покупки. Именно поэтому в Европе сейчас очень активно набирает экологическое движение по снижению потребления, и эта тенденция дошла в том числе и до нижнего белья.

В Беларуси и в России ситуация несколько иная, по продажам мы видим, что после 50 лет покупательская активность наших женщин резко снижается. В Беларуси и в России, в сфере нижнего белья, нет сформированного активного потребления со стороны женщин в возрасте.

Кроме того, как я сказала, наши женщины не такие раскованные, как европейские. Могу предположить, что в Беларуси будет тяжело найти 70-летнюю модель, которая наденет эротическое белье и выйдет на подиум. И даже если такая женщина найдется, вряд ли реакция на это будет положительной. У нас несколько иной менталитет.

Учитывая вышесказанное, стоит отметить, что «Милавица» опережает тенденции, у нас уже состоялся проект «Milavitsa for women», который получил положительные отклики в первую очередь у наших европейских партнеров. В будущем, мы также планируем раскрывать истинную красоту женщин разных возрастов. Думаю, в ближайшем будущем наши женщины будут более раскованы и готовы к экспериментам.

- Какую еще интересную тенденцию, обозначенную на выставке Interfiliere Paris 2020, вы могли бы отметить?

- Еще более усилился экологический тренд. Буквально все мировые бренды не только показывали ткани, кружева и белье, сделанные из переработанных материалов, они акцентировали внимание даже на том, что нитки, которыми шьются такие изделия, тоже получены из переработанного сырья. Опять же, впервые на выставке, которая, казалось бы, должна продвигать увеличение потребления, был поднят вопрос о снижении потребления, чтобы покупать только то, что действительно нужно. Все ради сохранения экологии. Однозначно, эта тенденция будет и усиливаться год от года.